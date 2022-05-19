Шольц розповів, як примусити Путіна перейти до мирних переговорів

Шольц: «Путін вважає, що може бомбити і диктувати мир. Але він помиляється»

Шольц: «У нас у всіх одна спільна мета: Росія не має виграти цю війну. Україна має вижити»

Для того аби Путін перейшов до мирних переговорів і перестав диктувати свої умови миру, потрібно посилити обороноздатність України. Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц у спеціальному виступі у Бундестазі, пише Bild.

«Путін, як і раніше, вважає, що може бомбити і диктувати мир. Але він помиляється. Так само як він помилявся щодо рішучості українців та єдності наших союзів. Тому що українці цього не приймають, і ми також», – сказав Шольц.

Канцлер заявив, що тільки коли Путін зрозуміє, що не може зламати обороноздатність України, він буде готовий серйозно вести мирні переговори, і для цього важливо посилити військову допомогу Києву.

Шольц захищав позицію уряду Німеччини про підтримку України «в тому числі у постачанні озброєнь, включаючи важку техніку» – навіть якщо одні вважають, що «підтримка не заходить досить далеко», а інші, що «надто далеко».

«У нас у всіх одна спільна мета: Росія не має виграти цю війну. Україна має вижити», – додав він.

Шольц зазначив, що федеральний уряд надає Україні військову підтримку, «обдуману, виважену та ретельно скоординовану на міжнародному рівні».

Як повідомлялося, канцлер Німеччини і президент Росії обговорили ситуацію в Маріуполі.