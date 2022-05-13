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    Путін поскаржився Шольцу на Україну: деталі

    Путін дочекався дзвінка від Шольца і наскаржився німецькому канцлеру на українських &laquo;бойовиків&raquo; і &laquo;терористів&raquo; - Путін поскаржився Шольцу на Україну: деталі
    Путін дочекався дзвінка від Шольца і наскаржився німецькому канцлеру на українських «бойовиків» і «терористів»
    фото з відкритих джерел

    Канцлер Німеччини і президент Росії обговорили ситуацію в Маріуполі

    Олаф Шольц подзвонив Володимиру Путіну, щоб вислухати скарги хазяїна Кремля на Україну, яка нібито не хоче відновлювати переговори. Про це повідомляє пресслужба Кремля.

    Російська сторона окремо наголосила, що телефонна розмова між Шольцем і Путіним відбулася за ініціативою Берліна.

    Разом з тим, повідомлення пресслужби президента Росії не згадало про жодну заяву Шольца, а дало тільки меседжі від Путіна. Зокрема, про «принципову оцінку стану справ на російсько-українських переговорах, які, по суті, заблоковані Києвом».

    Також Путін звинувати українських захисників у «грубих порушеннях норм міжнародного права» та «використанні терористичних методів» – мовляв, «бойовики, які сповідують нацистську ідеологію» утримували на території «Азовсталі» цивільних осіб як заручників.

    Таку подачу інформації від путінської канцелярії висміяла парламентська журналістка німецького телеканалу ZDF Анне Гелінек. Вона звернула увагу на те, що ініціатором дзвінка був Шольц, але говорив, якщо вірити пресслужбі Кремля, лише Путін.

    Нагадаємо, що, на відміну від розмов із Шольцем та іншим європейським миротворцем, президентом Еммануелем Макроном, Путін не збирається вести переговори із Зеленським, а хоче лише підписати заздалегідь узгоджений документ.

    Теги: Маріуполь росія окупанти Німеччина війна путін Україна окупація Олаф Шольц #stoprussia
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    Путін поскаржився Шольцу на Україну: деталі