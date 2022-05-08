Путін не виграє цю війну. Канцлер Німеччини звернувся до народу

Шольц пообіцяв громадянам Німеччини захистити країну та союзників від небезпеки

Росія розв’язала нову війну в Європі через 77 років після завершення Другої світової, але цю війну вона не виграє. Про це заявив канцлер ФРН Олаф Шольц у відеозверненні до нації з нагоди 77-ї річниці завершення в Європі Другої світової війни. Звернення транслювали провідні німецькі телеканали ARD і ZDF, повідомляє Укрінформ.

«Ми не можемо відзначати закінчення Другої світової війни в Європі, не зіткнувшись із фактом: у Європі знову війна. Росія розв'язала цю війну», – підкреслив канцлер ФРН.

Колись росіяни та українці боролися разом, приносячи великі жертви, щоб перемогти вбивчий німецький націонал-соціалізм, нагадав глава німецького уряду.

Тоді, зазначив він, Німеччина була винна перед обома народами – російським і українським. І десятиліттями прагнула до примирення з ними обома.

Die Ukraine wird bestehen. Freiheit und Sicherheit werden siegen – so wie Freiheit und Sicherheit vor 77 Jahren über Unfreiheit, Gewalt und Diktatur triumphiert haben. Dazu nach Kräften beizutragen, das bedeutet heute „Nie wieder“! Darin liegt das Vermächtnis des 8. Mai. pic.twitter.com/hGaPsjQitM — Bundeskanzler Olaf Scholz (@Bundeskanzler) May 8, 2022

«Однак тепер президент Рф Путін хоче підкорити Україну, знищивши її культуру та ідентичність. Путін навіть прирівнює свою варварську загарбницьку війну до боротьби з націонал-соціалізмом. Це історично сфальсифіковано і сумнозвісно», – підкреслив Шольц, додавши, що обов’язком є чітко це заперечити.

Водночас канцлер зазначив, що саме військова перемога союзників поклала кінець нацистській диктатурі в Німеччині, за що німці дуже вдячні донині.

Німеччина винесла ключовий урок із катастрофічної історії своєї країни між 1933 і 1945 роками: «Ніколи більше! Ніколи більше війни. Ніколи більше геноциду. Ніколи більше тиранії».

«І все ж таки війна в Європі повторилася», – констатував Шольц. У нинішній ситуації, зазначив він, це може означати лише: ми захищаємо справедливість і свободу на боці тих, на кого напали, ми підтримуємо Україну в боротьбі з агресором.

«Не робити цього означатиме капітуляцію перед чистим насильством і розширення можливостей агресора, тож ми допомагаємо, щоб насильству було покладено край», – підкреслив політик.

Він нагадав, що за останні кілька днів і тижнів уряд ФРН прийняв далекосяжні та важкі рішення – швидко і рішуче, добре продумані та зважені. Шольц згадав, зокрема, безпрецедентні санкції проти російської економіки та керівництва, прийом з розпростертими обіймами сотень тисяч українських біженців і – вперше в історії Федеративної Республіки Німеччина – відправку зброї у великих масштабах у зону бойових дій.

«Ми продовжимо», – пообіцяв канцлер. Адже, зрештою, йдеться буквально про війну і мир, про історичну відповідальність Німеччини, про максимальну солідарність з атакованою Україною, про безпеку ФРН тощо.

Глава уряду також пообіцяв власним громадянам захистити країну та союзників від небезпеки. Для цього ФРН діятиме солідарно з союзниками, пояснив він, підсилюватиме обороноздатність, не робитиме нічого, що шкодить Німеччині та її партнерам більше, ніж Росії; не прийматиме жодного рішення, яке може перетворити НАТО на сторону війни.

«Те, що не повинно бути більше світових воєн – звісно, не між ядерними державами – це також урок 8 травня», – підсумував Шольц.

Завершив своє відеозвернення він словами про те, що «не повинно бути миру, продиктованого Росією; українці цього не приймуть – і ми теж». Політик висловив глибоке переконання, що Путін не виграє війну, а Україна виживе.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський запросив канцлера Німеччини Олафа Шольца приїхати до України 9 травня.

Раніше Шольц пояснив, коли знімуть санкції з Росії. До слова, очільник німецького уряду Олаф Шольц заявив, що підтримує розширення Євросоюзу на територію Південної Європи.