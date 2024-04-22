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Скандал із Тернопільською бібліотекою. Омбудсмен відреагував

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Скандал із Тернопільською бібліотекою. Омбудсмен відреагував
7-річний харківʼянин у Тернополі
фото: Facebook/Катерина Посохова

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини заявив, що прояви дискримінації ВПО у будь-яких сферах є неприпустимими

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець відправив лист до керівництва Тернопільської ОВА для перевірки інциденту між родиною переселенців та обласною дитячою бібліотекою. Про це він повідомив у своєму Telegram-каналі.

Так Лубінець відреагував на ситуацію, де Тернопільська обласна дитяча бібліотека начебто не хотіла видавати хлопчику книжки без застави, бо він переселенець із Харківщини, і йому нібито не можна довіряти.

Омбудсмен також нагадав, що згідно із законом «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» ВПО мають такі самі права і свободи, як і інші громадяни України.

«Таким чином, прояви дискримінації ВПО у будь-яких сферах є неприпустимими! Захист прав дитини – один із дев’яти основних напрямів роботи нашої інституції», – наголосив він.

Як повідомлялося, 17 квітня у мережі Facebook, колишня журналістка «Нового каналу» Катерина Посохова, розповіла про дискримінацію у Тернопільській обласній бібліотеці для дітей. За словами Катерини, бібліотекарка дитячої бібліотеки відмовилась видавати книги без внесення грошової застави.

Раніше повідомлялося, що росіяни продовжують вилучати з місцевих бібліотек на тимчасово окупованих територій українські книжки та заміщують їх російською літературою.

Теги: Лубінець дитина Тернопіль бібліотека переселенці ВПО

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