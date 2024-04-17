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Скандал в Тернополі: бібліотека відмовилася видати книжку дитині-переселенцю

Ірина Міллер
glavcom.ua
Скандал в Тернополі: бібліотека відмовилася видати книжку дитині-переселенцю
7-річний харківʼянин у Тернополі
фото Facebook Катерини Посохової, мами хлопчика

Заступниця директора Тернопільської обласної бібліотеки для дітей Надія Чайківська розповіла, що в їхній бібліотеці застава береться за цінні книжки

Сьогодні, 17 квітня, у мережі Facebook, колишня журналістка «Нового каналу» Катерина Посохова, розповіла про дискримінацію у Тернопільській обласній бібліотеці для дітей. За словами Катерини, бібліотекарка дитячої бібліотеки відмовилась видавати книги без внесення грошової застави.

«Більше 2 років в Тернополі Свят ходив в міську бібліотеку біля школи. Перечитав багато, жодних нарікань не мав. В черговий візит бібліотекар порадила звернутись до значно більшої – обласної бібліотеки. І ось тут ми дізналися, що дитина в Тернополі «не своя», а які можуть бути книги для не своїх? За дві обрані книги (старенькі і в ганебному стані) на абонементі нам виставили рахунок у 600 грн. Така, типу, застава, бо довіри до нас нема. Ми щиро здивувалися. На що почули оце все про «можете написати «Слава Росії», «такі як ви вже багато книг у нас потягли». Але ж які ми? Офіційно зареєстровані в місті, працюємо, навчаємось - дитина в місцевій школі, має відмінні успіхи. Сказати, що Свят засмутився – це нічого не сказати. При нас видають дітям книги без проблем, але не йому», – розповіла  мама хлопчика на своїй сторінці у Facebook.

В результаті, після годинної розмови про неприпустимість дискримінації заступниця директорки здалася і книги дитині дали на загальних засадах, але настрій мами й дитини було зіпсовано. «Прочитали. Приходимо здавати – вчасно, книги цілі. Перше, що каже бібліотекар – більше вам книг без застави не дамо. Чому? Розмовляйте з директоркою – так написали на вашому формулярі. Далі знову тривала розмова з директоркою, її заступницею. Знову чуємо всі догми світу про переселенців, яким не можна довіряти хоч скільки б вони жили в Тернополі. Намагаюсь спокійно апелювати до Конституції, де всі громадяни рівні тощо. У відповідь – або платіть, або ідіть, або поліцію викликаємо. Засумнівалась в адекватності дій адміністрації зі співробітників хіба прибиральниця – пошепки уточнила у іншої співробітниці, чи точно в бібліотеці правильно поводяться. Звичайно, кажуть. Свій фронт у поважних керівниць бібліотеки...», – пише мама Святослава. 

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Журналісти «Гал-інфо» ознайомились з правилами користування, розміщеними на сайті Тернопільської обласної бібліотеки для дітей, але не знайшли там нічого про застави за користування книгами. Також відповідної інформації немає і в розділі про платні послуги бібліотеки. Відповідно до ст. 22 закону України «Про бібліотеки і бібліотечну справу» користувачі бібліотек мають право безоплатно користуватися фондами бібліотек.

Зауважимо, в Україні існував наказ міністерства культури «Про затвердження інструкції про порядок застосування в бібліотеках України грошової застави за особливо цінні книги та об'єкти користування». Але він втратив чинність у 2011 році.

Заступниця директора Тернопільської обласної бібліотеки для дітей Надія Чайківська розповіла журналістам «Гал-інфо», що в їхній бібліотеці застава береться за цінні книжки. «У нас є розроблена інструкція, згідно з якою ми людям, які не є зареєстровані на постійному місці проживання, надаємо дороговартісні книжки під заставу, тобто вони залишають приблизну вартість книжки. Коли вони повертають книжку, ми повертаємо їм повністю всю суму. Тут немає нічого протизаконного. Такі застави є задокументовані, тобто це все на законних підставах. Ми їм пред'явили документи, завірені інструкцією, згідно з якою ми це робимо. Вони не хотіли цього бачити», – прокоментувала ситуацію Чайковська.

У той же час вона заперечила що в цьому випадку йшла мова про 600 гривень застави.

«Вони зразу прийшли і самі озвучили суму, розумієте? Чи вони десь чули якусь інформацію, що збереться застава? Я не знаю. Вони просто прийшли зразу з сумою 600 гривень. Їм бібліотекар навіть не озвучила, їм навіть не встигли пояснити, що це. Вони це все знімали на камеру, ми зробили помилку, що самі цього не знімали», - зауважила Чайковська.

Заступниця директора додала, що книжки під заставу їх бібліотека видає не лише внутрішньо переміщеним особам, але й жителям Тернопільської області у випадку, якщо це цінна книжка, або це один чи два примірники в бібліотеці.

«Це є наша матеріальна відповідальність. І якщо людина приїхала до нас тимчасово і через деякий час поїхала, а книжку не повернула, то ми мусимо це відшкодувати», – підсумувала Чайковська. 

Журналісти також обговорили дану ситуацію з керівником Централізованої бібліотечної системи для дітей м. Львова Василем Кметем. Який зазначив, що проблема виникла через ініціативу, власне, самих бібліотекарів. 

«Були подібні ситуації. Коли йдеться про публічні бібліотеки, то враховуючи вічне недофінансування комплектування, бібліотекарі дуже багато зусиль докладають для того, щоб забезпечувати фонди. Іншими словами, вони самі часто купують, шукають спонсорів чи дарувальників. І в них справді є таке ревне ставлення до тих своїх колекцій, до тих своїх фондів. Однак всі послуги, які надає бібліотека – є безкоштовні», – запевнив Василь Кметь.

Він додав, що бібліотеки дійсно можуть надавати в законному порядку платні послуги, які мають бути прописані, обумовлені в відповідному положенні. До прикладу такі послуги, як оренда приміщення чи копіювання матеріалів. Однак застава за книжки це така собі самодіяльність бібліотекарів, для якої немає прямої та законної підстави. 

На цю ганебну ситуацію відреагував директор всеукраїнської мережі книгарень «КнигоЛенд» Ігор Зарудько, повідомивши, що хлопчику надішлють добірку дитячих книжок.

«У квітні-червні 2022 року ми спільно з видавництвом «Ранок» дуже активно надавали книжки людям в бомбосховища в Харкові, Києві, Дніпрі, Одесі. Ми передавали книги для переселенців в Кременчуці, Ужгороді, Чернівцях, Рівному, Житомирі і інших містах. Ми продовжуємо підтримувати переселенців, тому що ми з Харкова, ми знаємо, як це жити не вдома», – написав він.

Скандал в Тернополі: бібліотека відмовилася видати книжку дитині-переселенцю фото 1
фото скриншот коментарів до допису Катерини Посохової
Скандал в Тернополі: бібліотека відмовилася видати книжку дитині-переселенцю фото 2
фото скриншот коментарів до допису Катерини Посохової
Скандал в Тернополі: бібліотека відмовилася видати книжку дитині-переселенцю фото 3
фото скриншот коментарів до допису Катерини Посохової

У мережі українці підтримують маму і хлопчика, пропонують дитині книги і згадують власні історію, з якими стикаються переселенці. 

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Раніше повідомлялося, що росіяни продовжують вилучати з місцевих бібліотек на тимчасово окупованих територій українські книжки та заміщують їх російською літературою.

Черговий доказ того, що історія циклічна. Так, за наявними даними, Міністерство культури РФ виділило 200 млн рублів на закупівлю та поширення російських книжок на тимчасово окупованих територіях півдня та сходу України.

Водночас близько 120 млн рублів на  створення трьох модельних бібліотек у кожному окупованому регіоні та 40 млн на фінансування підконтрольним окупантам бібліотек окупованих регіонів.

Теги: книги переселенці українці бібліотека послуги дитина

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