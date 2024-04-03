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Обстріл Харківщини: у лікарні помер 11-річний хлопчик

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Обстріл Харківщини: у лікарні помер 11-річний хлопчик
Окупанти обстріляли село на Харківщині
фото з відкритих джерел

Раніше унаслідок ворожих ударів загинув 58-річний батько хлопчика

У лікарні помер 11-річний хлопчик, який постраждав внаслідок обстрілу росіянами села Новоосинове Куп’янського району Харківської області 2 квітня. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

«Окупанти вбили ще одну дитину. Сьогодні 11-річний хлопець внаслідок травм після обстрілу помер у лікарні. Вчора у селі Новоосинове Куп’янського району внаслідок ворожих ударів загинув його 58-річний батько», – йдеться в повідомленні.

Також Синєгубов додав, що артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали близько 15 населених пунктів Харківщини: Ветеринарне, Гатище, Плетенівка та ін. Авіаударів зазнали н.п. Синьківка, Липці.

Обстріл Харківщини: у лікарні помер 11-річний хлопчик фото 1

«3 квітня 03:29 внаслідок обстрілу КАБ м. Куп'янськ пошкоджено гаражі в гаражному кооперативі та приватний будинок. Інформація про постраждалих не надходила. Повторний обстріл о 3:32. Також без руйнувань та постраждалих. О 03:25 смт Борова Ізюмського району. Внаслідок ворожого обстрілу КАБ пошкоджено будівлю освітньої установи та гаражі. Інформація про потерпілих не надходила», – зазначив голова Харківської ОВА.

Обстріл Харківщини: у лікарні помер 11-річний хлопчик фото 2

Раніше повідомлялося, що під час ранкової ракетної атаки по Харкову 1 квітня, російські загарбники влучили по цивільній інфраструктурі Лоботинської громади. Також російські загарбники завдали авіаудар по Купʼянську. Отримала поранення 57-річна жінка. Пошкоджено навчальний заклад та житлові будинки. Попередньо, російські війська скинули на місто авіабомбу. 

Триває 770-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Протягом минулої доби відбулося 75 бойових зіткнень. Загалом, ворог завдав два ракетних та 78 авіаційних ударів, здійснив 66 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали низка багатоповерхівок та інші об’єкти цивільної інфраструктури.

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Теги: смерть Харківщина дитина батько поранення авіаудар Олег Синєгубов окупанти

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