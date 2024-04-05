У Києві діти отруїлися наркотичними речовинами у шоколаді

Медики закликали особливо ретельно вивчати склад продуктів, які їдять діти

За тиждень у Першу дитячу лікарню міста Києва доправили трьох дітей із ознаками інтоксикації наркотичними речовинами, що містились в солодощах. Про це повідомляє Київська міська дитяча клінічна лікарня № 1.

Зазначається, що двох дітей з однієї родини було госпіталізовано ще 23 березня. У них були помічено порушення свідомості, нездужання та блювання, молодшу дитину було госпіталізовано в реанімацію.

Як виявилося, причиною їхнього стану був канабіс, який, ймовірно, містився у гуманітарному шоколаді в упаковці без маркування, який обидві дитини вживали напередодні.

Крім того, 26 березня до лікарні поступила ще одна дитина у стані психомоторного збудження із галюцинаціями та блюванням, розширеними зіницями та зниженим м’язовим тонусом.

Повідомляється, що напередодні вона вживала шоколад, подарований батьку, який містив псилоцибіцин. Наразі дані передані в поліцію.

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Також в Україні зафіксували випадок ботулізму через вживання рибних консервів. Про це повідомило Головне управління Держпродспоживслужби у Києві. З 19 січня Головним управлінням розпочато позаплановий захід державного нагляду (контролю) операторів ринку, які здійснюють обіг вищезазначеної продукції з відбором зразків для лабораторного дослідження.

А тим часом Комітет правоохоронної діяльності рекомендує Раді посилити покарання за незаконне виробництво, придбання, зберігання, перевезення прекурсорів, наркотичних засобів і психотропів під час воєнного стану. Про це йдеться на сайті парламенту.

Зокрема, законопроєкт пропонує відносити незаконне виробництво та зберігання прекурсорів, а також порушення встановлених правил обігу наркотичних засобів до категорії тяжких правопорушень.

За незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання прекурсорів хочуть карати штрафом до п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян чи позбавленням волі на строк від семи до 10 років з конфіскацією майна.