Потяг розчавив 17-річну дівчину на Житомирщині

Смертельна аварія на залізниці сталася в селі Чорнорудка

На Житомирщині під колесами поїзда загинула 17-річна дівчина, яка перебігала залізничний переїзд. Про це повідомила поліція області.

Трагедія сталася в селі Чорнорудка Вчорайшенської громади 29 березня. Приблизно о 21:50 пасажирський електропоїзд, що прямував до Козятина, переїхав місцеву мешканку, яка перебігала переїзд. Дівчина отримала травми, несумісні з життям.

Для з'ясування обставин події слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 276 (порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, що в Чернігівській області 27 березня сталася смертельна аварія. Водій Renault Scenic на виїзді з міста Корюківка врізався у блокпост і загинув.

Раніше повідомлялося, що на Закарпатті водій Audi збив прикордонника на блокпосту.

Крім того, 21 березня у Львові на Скнилівському мосту сталося відразу три дорожньо-транспортні події, зіштовхнулися близько 27 транспортних засобів.