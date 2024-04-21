У Львові медики виходили дитину, яка народилася з вагою 600 грамів

Владислава-Марія провела в лікарні 119 днів

У Львові медики врятували дитину, яка народилася з вагою 600 грамів. Після 119-ти днів перебування у Львівському обласному клінічному перинатальному центрі дівчинку Владиславу-Марію виписали з лікарні. Дитина народилася передчасно – на 26-му тижні вагітності. Вона мала екстремально малу масу тіла і не могла самостійно дихати, через що потребувала особливого медичного догляду. Про це повідомили у Львівському обласному клінічному перинатальному центрі.

«Малюки, які з'являються на світ раніше 28 тижня, потрапляють до категорії дітей із екстремально малою масою тіла. Вага при народженні також відіграє важливу роль – чим вона менша, тим більше догляду у виходжуванні знадобиться. Дівчинку терміново госпіталізували в умовах транспортного кювеза з дотриманням теплового ланцюжка, забезпечуючи апаратну вентиляцію легень, до відділення анестезіології та інтенсивної терапії новонароджених», – розповіли лікарі.

Щоб вберегти зір дівчинки, на 85 добу життя їй провели операцію лазерної корекції сітківки обох очей.

Владиславу-Марію виписали додому з вагою 2440 грамів та зростом 42 сантиметри.

Раніше у Львові лікарі витягли з серця військового півторасантиметровий уламок ворожого боєприпасу.

Нагадаємо, що військовий з позивним Туз, який разом із побратимами звільняв Запорізьку землю, із кулею в серці, простреленим передпліччям і ногами вижив заради трьох своїх доньок.