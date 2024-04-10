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На Дніпропетровщині жінка отримала підозру за виготовлення порнографії з дитиною

Ростислав Вонс
glavcom.ua
На Дніпропетровщині жінка отримала підозру за виготовлення порнографії з дитиною
За даними слідства, жінка завантажувала з інтернету файли з дитячою порнографією, які зберігала та продавала
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

За даними слідства, підозрювана неодноразово вчиняла насильницькі дії сексуального характеру щодо свого 8-річного сина

У Дніпропетровській області правоохоронці повідомили про підозру мешканці Кам'янського за сексуальне насильство та виготовлення порнографії за участі її 8-річного сина. Про це повідомила пресслужба Дніпропетровської обласної прокуратури.

За даними слідства, підозрювана вдома неодноразово вчиняла насильницькі дії сексуального характеру щодо свого сина. Усе це вона знімала на мобільний телефон, а потім розповсюджувала фото та відео через месенджери.

Крім того, прокуратура стверджує, що жінка завантажувала з інтернету файли з дитячою порнографією, які зберігала та продавала.

Під час обшуків правоохоронці вилучили мобільні телефони, комп’ютерну техніку та електронні носії інформації, що містили більш ніж 500 фото- та відеофайлів із дитячою порнографією, зокрема за участі її сина.

Правоохоронці повідомили жінці про підозру за фактами вчинення сексуального насильства щодо малолітньої дитини та виготовлення, зберігання, збуту дитячої порнографії.

Зараз підозрювана перебуває під вартою без права внесення застави. Двоє її малолітніх дітей залишилися під тимчасовою опікою батька молодшої дитини.

Як повідомлялося, Офіс Генерального прокурора завершив базовий етап наповнення Єдиного реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої особи.

Також на тимчасово окупованих територіях Запорізької та Херсонської областей зафіксовано численні випадки неправомірної поведінки з боку так званих «казаків», яких Росія найняла охороняти школи.

До слова, Земельний суд Гамбурга засудив 42-річного чиновника Денніса В. до восьми років в'язниці за сексуальні домагання українських хлопчиків 9 і 11 років і виробництво дитячої порнографії.

Теги: зґвалтування дитина Дніпропетровщина прокуратура мама педофіл

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