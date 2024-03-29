РПЦ зазіхнула на українські території: Україна готує звернення до Ради ООН

Росія за рахунок окупованих територій та українського населення, яке проживає там, планує розв’язати свої демографічні проблеми шляхом «масової репатріації.. готових до мовної та культурної інтеграції»

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець готує звернення до економічної та соціальної Ради ООН на предмет відповідності Всесвітнього російського народного собору (ВСНР) цінностям ООН. Напередодні собор ухвалила наказ з геноцидною риторикою та неповагою до територіальної цілісності України. Про це Лубінець повідомив у Telegram.

Як повідомив Омбудсман, 27 березня в Москві під головуванням глави Всесвітнього російського народного собору, організації під егідою РПЦ, затвердили наказ під назвою «Настоящеє і будущеє руского міра». Документ, за словами Лубінця, адресується органам законодавчої та виконавчої влади у Росії.

Наказ починається із визначення «спеціальной воєнной операції» (СВО) та її ролі у розбудові «руского міра». Зазначається, що «після завершення СВО вся територія сучасної України має увійти до зони виняткового впливу Росії. Можливість існування на даній території русофобського, ворожого Росії та її народу політичного режиму, так само як політичного режиму, керованого з ворожого Росії зовнішнього центру, повинна бути повністю виключена», – повідомив Лубінець.

Він вказав, що в наказі йдеться також, що Росія за рахунок окупованих територій та українського населення, яке проживає там, планує розв’язати свої демографічні проблеми шляхом «масової репатріації.. готових до мовної та культурної інтеграції», а також через запровадження «системи освіти для приведення у відповідність до основних параметрів суверенного російського світогляду».

Він наголосив, що це має суттєві наслідки для збереження української ідентичності на тимчасово окупованих територіях України та матиме непоправні наслідки для дітей та молоді.

Омбудсман України звернув увагу на цей документ із кількох причин:

По-перше, це легалізація пропагандистської діяльності на рівні центральних органів законодавчої та виконавчої влади, які входять до Президії організації;

По-друге, заступником голови організації є Костянтин Малофеєв, відомий російський олігарх. Він був причетний до фінансування кампанії з окупації Криму у 2014 році і цього періоду перебуває під санкціями. Проте через їхнє порушення його конфісковане майно у США передадуть до України.

Окрім цього, попри геноцидну риторику, неповагу до територіальної цілісності суверенної держави – України, яку веде російська політична еліта, а також підконтрольна їй ВСНР, ця організація має консультативний статус при Економічній і соціальній Раді ООН. Ця рада є центральним механізмом координації діяльності системи ООН та її спеціалізованих установ і нагляду за допоміжними органами в економічній, соціальної, екологічної та суміжних сферах.

«Тому я готую звернення до Економічної та Соціальної Ради ООН на предмет відповідності наведеної неурядової організації до цілей і завдань, відповідності цінностям ООН. Важливо, що в резолюції Економічної та соціальної Ради зазначається, що організація повинна відігравати важливу роль у просуванні цілей та завдань ООН», – повідомив Омбудсман.

Він також казав, що РФ користується доступом до спеціальних установ та допоміжних органів ООН, щоб просувати свої пропагандистські цілі, сіяти ненависть та неповагу до прав людини, миру та стабільності у світі.

Як повідомлялося, з'їзд РПЦ благословив Путіна на повне знищення України. Такі засади закріпила Російська православна церква у новому Наказі XXV Всесвітнього російського народного собору «Сьогодення та майбутнє Російського світу».