Уряд спростив умови усиновлення: які зміни запроваджено

Тепер родина, яка перебуває в процесі усиновлення дитини, зможе забрати дитину до себе раніше, ніж буде винесене рішення суду

Кабмін спросив умови оформлення опіки/піклування для родини, в якій другий з подружжя перебуває на військовій службі

Кабінет міністрів ухвалив зміни до нормативно-правової бази, які спрощують умови передачі дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, до нових родин. Про це повідомила пресслужба Міністерства соціальної політики.

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Тепер родина, яка перебуває в процесі усиновлення дитини, зможе забрати дитину до себе раніше, ніж буде винесене рішення суду. Тимчасове влаштування дитини до сім’ї потенційних усиновлювачів буде можливим за умови, якщо сім’я або одна людина – кандидат в усиновлювачі:

отримала позитивний висновок райдержадміністрації або виконавчого органу міської або районної у місті ради про доцільність усиновлення і відповідність інтересам дитини; подала до суду заяву про усиновлення дитини.

Термін дії довідки про проходження курсу підготовки з питань виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, збільшується до 24 місяців.

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Служби у справах дітей на місцях отримають доступ до інформації про дітей, які потребують усиновлення, не тільки в межах свого міста/громади, але і всіх дітей області. Усім кандидатам, які перебувають на обліку, надходитиме запрошення на прийом для ознайомлення з інформацією про дитину, щойно дитина потраплятиме на облік.

«Служби у справах дітей на регіональному рівні бачитимуть інформацію про дітей на обліку в інших регіонах і на централізованому обліку. Тобто більше дітей і більше потенційних усиновлювачів матимуть шанси зустріти одне одного», – йдеться у повідомленні.

Які ще зміни передбачає рішення уряду:

Родини (сім’ї родичів, знайомих, а також прийомні і дитячі будинки сімейного типу ) отримуватимуть грошову допомогу на час тимчасового влаштування дитини – ще до того, як дитина набуде статусу сироти або позбавленої батьківського піклування;

Після завершення навчання майбутні усиновлювачі, прийомні батьки, опікуни отримуватимуть довідку протягом 5 робочих днів, а не 10 днів, як було раніше. Установа, яка проводила навчання, має надіслати довідку до служби у справах дітей електронною поштою і одночасно зателефонувати, щоб попередити про готовність довідки;

Оформити опіку/піклування над дитиною як і раніше, зможуть хрещені батьки. Але додається вимога, що людина мала бути хрещеною мамою/татом ДО моменту, коли дитина набуває статусу дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування.

Також спрощено умови оформлення опіки/піклування для родини, в якій другий з подружжя перебуває на військовій службі. Таким родинам дозволено подавати довідку про стан здоров’я військового протягом 15 календарних днів після повернення.

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Стало відомо, що уряд збільшить виплати дітям без батьківського піклування.

Нагадаємо, в Україні склалася складна демографічна ситуація через повномасштабну війну.