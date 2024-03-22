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Уряд спростив умови усиновлення: які зміни запроваджено

Катерина Іванова
glavcom.ua
Уряд спростив умови усиновлення: які зміни запроваджено
Тепер родина, яка перебуває в процесі усиновлення дитини, зможе забрати дитину до себе раніше, ніж буде винесене рішення суду
фото з відкритих джерел

Кабмін спросив умови оформлення опіки/піклування для родини, в якій другий з подружжя перебуває на військовій службі

Кабінет міністрів ухвалив зміни до нормативно-правової бази, які спрощують умови передачі дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, до нових родин. Про це повідомила пресслужба Міністерства соціальної політики.

Тепер родина, яка перебуває в процесі усиновлення дитини, зможе забрати дитину до себе раніше, ніж буде винесене рішення суду. Тимчасове влаштування дитини до сім’ї потенційних усиновлювачів буде можливим за умови, якщо сім’я або одна людина – кандидат в усиновлювачі:

  1. отримала позитивний висновок райдержадміністрації або виконавчого органу міської або районної у місті ради про доцільність усиновлення і відповідність інтересам дитини;
  2. подала до суду заяву про усиновлення дитини.

Термін дії довідки про проходження курсу підготовки з питань виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, збільшується до 24 місяців.

Служби у справах дітей на місцях отримають доступ до інформації про дітей, які потребують усиновлення, не тільки в межах свого міста/громади, але і всіх дітей області. Усім кандидатам, які перебувають на обліку, надходитиме запрошення на прийом для ознайомлення з інформацією про дитину, щойно дитина потраплятиме на облік.

«Служби у справах дітей на регіональному рівні бачитимуть інформацію про дітей на обліку в інших регіонах і на централізованому обліку. Тобто більше дітей і більше потенційних усиновлювачів матимуть шанси зустріти одне одного», – йдеться у повідомленні. 

Які ще зміни передбачає рішення уряду:

  • Родини (сім’ї родичів, знайомих, а також прийомні і дитячі будинки сімейного типу ) отримуватимуть грошову допомогу на час тимчасового влаштування дитини – ще до того, як дитина набуде статусу сироти або позбавленої батьківського піклування;
  • Після завершення навчання майбутні усиновлювачі, прийомні батьки, опікуни отримуватимуть довідку протягом 5 робочих днів, а не 10 днів, як було раніше. Установа, яка проводила навчання, має надіслати довідку до служби у справах дітей електронною поштою і одночасно зателефонувати, щоб попередити про готовність довідки;
  • Оформити опіку/піклування над дитиною як і раніше, зможуть хрещені батьки. Але додається вимога, що людина мала бути хрещеною мамою/татом ДО моменту, коли дитина набуває статусу дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування. 

Також спрощено умови оформлення опіки/піклування для родини, в якій другий з подружжя перебуває на військовій службі. Таким родинам дозволено подавати довідку про стан здоров’я військового протягом 15 календарних днів після повернення.

Стало відомо, що уряд збільшить виплати дітям без батьківського піклування.

Нагадаємо, в Україні склалася складна демографічна ситуація через повномасштабну війну.

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Теги: дитина батьки запрошення опіка піклування

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