Забути Єрмака? Ведучий Дроздов розказав про зміни на «4 каналі», який купили «слуги»

Дроздов: «На 4 каналі я залишаю золоту колекцію авторської програми Прямим Текстом, яка не має аналогів за рівнем гостроти суджень»

Дроздов: «Узято курс на знищення будь-яких проявів гостро-українського ТБ»

Журналіст Остап Дроздов прокоментував своє звільнення з «4 каналу», на якому вів програму «Прямим текстом» і розповів про цензуру, яку запровадили «слуги народу».

Телеведучий зазначив, що не збирався змінювати свої погляди чи риторику з приходом нового власника на канал, який представляє провладні інтереси. «Ні про яку зміну риторики щодо зелених шкідників навіть не могло бути й мови. Те саме стосується індикаторних українських питань», – написав Дроздов у Facebook.

Відомий телеведучий також зазначив, що «слуги» взяли курс на знищення «гостро-українського» телебачення.

«Прикриваючись ідеями «зшивання чогось-там з чимось», насправді узято курс на знищення будь-яких проявів гостро-українського ТБ. І заміни його на лагідно-малоросійське. І назвуть це «українським», як колись більшовики малювали нас дружелюбними котами леопольдами в шароварчиках.

Зі знанням справи повідомляю, що процес блокування всього категорично-українського курують ті самі «медіа-менеджери», які недавно створювали холдинг для Медведчука і регіонала Столара», – зазначив Дроздов.

Журналіст вказав, які саме теми підлягають цензуруванню і які вказівки від влади. Він по пунктах озвучив ті параметри, які, за його словами, виставляються і на які він би не пішов:

«Забути про термін велике крадівництво (ніякої аналітики про корупційну складову не може бути).

Забути про збагачення владної еліти.

Забути прізвище Єрмак.

Зеленський – всенародний лідер, тому критика або невинно-нейтральна, або ніяка.

Вагнерівці, офшорний скандал, Коломойський, Антимонопольний комітет, Конституційний суд – цих тем не існує.

Категоричне табу на колишніх «слуг», які відкололися від зе-команди.

Обов’язкова присутність спікерів «Слуг народу» в кожній груповій програмі.

Для російської мови – сприяння і лояльність.

Віднині патріотична риторика – це услишать Донбас (дослівно).

Заборонено утверджувати українську національну пам'ять, говорити про деколонізацію, декомунізацію, дерусифікацію та інші гуманітарні цінності, тому що вони рассаєдіняют.

Позиція щодо Росії: Путін ворог, але рускій народ – братній.

Систематичне мочилово політичних опонентів (у першу чергу П’ятий (йдеться про Петра Порошенка, – ред.) і Ахметов). Стосовно ОПЗЖ – хай будуть.

Усі тезові меседжі узгоджувати з куратором.

Розворот риторики здійснювати плавно й нерізко, аби не було явно помітно».

Журналіст подякував колегам за роботу і повідомив, що йтиме далі: «Тим людям, які розуміють цінність зробленого за останні два роки, щиро дякую!».

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що новий власник «4 каналу» «слуга» Олексій Ковальов звільнив ведучого Остапа Дроздова.

До слова, ТОВ «Вільні медіа», засновниками якого є народні депутати та відомі журналісти з «5 каналу» та каналу «Прямий», заявили, що в Україні відбувається зачистка незалежних ЗМІ на замовлення влади.

Нагадаємо, наприкінці грудня стало відомо, що народний депутат від партії «Слуга народу» Олексій Ковальов придбав ТОВ «ТРК Інтеррадіо» (4 канал).

За його словами, родина вирішила придбати телеканал і зробити його «ще якіснішим, потужнішим та популярнішим».

До слова, раніше український письменник та журналіст Остап Дроздов стверджує, що колишній генпрокурор Юрій Луценко стибрив у нього назву ток-шоу «Прямим текстом».