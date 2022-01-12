«Слуга» Гайду влаштував скандал у кафе через Covid-сертифікат (відео)

У супутниці депутата не виявилося Covid-сертифікату, тож їй відмовили в обслуговуванні

Депутат погрожував працівникам кафе

В Одесі депутат від «Слуги народу» Олександр Гайду влаштував скандал в кафе після того, як його супутниці відмовили в обслуговуванні через відсутність Covid-сертифікату. Про це пише видання «Страна».

Інцидент стався у кав'ярні «Штрудель», куди за даними журналістів прийшов Олександр Гайду зі своєю супутницею. Жінці відмовили в обслуговуванні через відсутність сертифікату про вакцинацію, через що депутат почав загрожувати персоналу закладу.

Як розповіли співробітники кафе, Гайду представився народним депутатом та заявив, що його із супутницею зобов'язані обслужити.

«Оскільки він «сам влада», «сам приймав закон і знає, кому що можна, а кому не можна». Ми попросили його покинути кафе, але він увімкнув «великого начальника» і почав погрожувати співробітникам – молодому хлопцю та дівчині, що їх вже завтра звільнять. І мовляв, вони взагалі нікуди після цього не влаштуються», – заявили у спілкуванні з журналістами співробітники одеського закладу.

Нагадаємо, на Дніпропетровщині жінка, яка користувалася підробним covid-свідоцтвом для походу до кафе, загриміла до суду.

Нещодавно в аеропорту «Бориспіль» під час перевірки документів працівники Державної прикордонної служби виявили у колишньої нардепки Надії Савченко та її сестри Віри сертифікати вакцинації проти Covid-19 із явними ознаками підробки. Вона запевняє, що не підробляла і не купувала Covid-сертифікат.

Як повідомлялося, Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт 6084 про посилення відповідальності за підробку Covid-документів.