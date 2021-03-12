Журналіст Дроздов стверджує, що Юрій Луценко «стибрив» у нього назву передачі

11 березня колишній генпрокурор почав вести політичне ток-шоу «Прямим текстом з Юрієм Луценком»

Український письменник та журналіст Остап Дроздов стверджує, що колишній генпрокурор Юрій Луценко стибрив у нього назву ток-шоу «Прямим текстом». Про це він повідомив у мережі Facebook.

«Ні ума, ні фантазії. Стибрити, скомуніздити чужу назву чужої програми – це треба було постаратися. 15 років я виходжу в етер з авторською програмою «Прямим текстом», а зараз ця програма з такою назвою виходить на «4 канал» – але декому, вочевидь, очі засліпило, мозги відшибло, порядність паралізувало, елементарну етику відняло. От не хотів, але мусів присвятити відеоблог екзистенційному та непідйомному для багатьох імперативу «Не вкради». Крім співчуття, жодних інших емоцій воно не викликає», – розповів Дроздов.

Дроздов зазначив, що вже 15 років веде ток-шоу «Прямим текстом»

Нагадаємо, 11 березня колишній генпрокурор почав вести політичне ток-шоу «Прямим текстом з Юрієм Луценком» на «5 каналі». Луценко разом з гостями робитиме прогнози розвитку подій, аналізуватиме помилки влади, представлятиме альтернативне вирішення проблем України тощо.

У ток-шоу «Прямим текстом» Остап Дроздов також порушує політичні питання та соціальні теми.

Раніше перший заступник голови Національної ради з питань телебачення і радіомовлення Валентин Коваль пояснив, чому не зможуть завадити реінкарнації МедведчукТБ. Водночас у Верховній Раді обіцяють, що новий закон про медіа дозволить швидше відключати антиукраїнські канали.