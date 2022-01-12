«Ми витягнули і заново засунули»: канал «Рада» вкотре оконфузився (відео)

На телеканалі «Рада» закадровий голос рахував лічилку під час виступу прем'єра

На телеканалі «Рада» закадровий голос рахував лічилку під час виступу прем'єра

Під час виступу прем'єр-міністра Дениса Шмигаля закадровий голос повідомив, що «ми витягнули і заново засунули»

На парламентському телеканалі «Рада» знову вийшов конфуз: під час трансляції закадровий голос промовляв лічилку. Інцидент стався під час трансляції засідання Кабінету Міністрів.

Під час виступу прем'єр-міністра Дениса Шмигаля закадровий голос повідомив, що «ми витягнули і заново засунули».

Пізніше жіночий голос проказав дитячу лічилку: «Один, два, три, чотири, п'ять! Вийшов зайчик погулять».

Напередодні телеканал «Рада» під фото спікера парламенту Руслана Стефанчука написав слова «раптово помер».

«Рада» у новинній стрічці повідомляла про смерть голови Європарламенту Давіда Сассолі, проте фото Руслана Стефанчука, який коментував смерть європейського політика, було розміщене на екрані таким чином, що знизу був напис «раптово помер».

Згодом спікер Стефанчук відповів телеканалу «Рада».

До слова, у грудні Порошенко зірвав прямий етер каналу «Рада».

Як раніше повідомлялося, колишні ведучі каналів «112 Україна» та ZIK перейшли працювати на оновлений канал «Рада», до них приєднаються політтехнолог Володимир Петров та ведучий Сергій Іванов.