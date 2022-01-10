Тиск на «Прямий» та «5 канал»: «Вільні медіа» заявили про знищення свободи слова

Петро Порошенко продав корпоративні права на телеканалах «Прямий» і «П'ятий канал» новому медіа-холдингу «Вільні медіа»

ТОВ «Вільні медіа» вважають, що в Україні відбувається зачистка незалежних ЗМІ на замовлення влади

ТОВ «Вільні медіа», засновниками якого є народні депутати та відомі журналісти з «5 каналу» та каналу «Прямий», заявили, що в Україні відбувається зачистка незалежних ЗМІ на замовлення влади. У товаристві вимагають розслідування перешкоджання роботі журналістів, йдеться у заяві, яку оприлюднив «5 канал».

Наводимо текст заяви без змін:

«ТОВ «Вільні медіа» розцінюють рішення судді Бортницькоі про арешт компаній ДП «ТРК НБМ-Запоріжжя» та ТОВ Телекомпанія «Автор ТВ», що мають прямий стосунок до трансляції програм наших каналів, як перші кроки з припинення мовлення незалежних телеканалів та зачистки інформаційного простору країни.

Ми вважаємо це прямим замовленням влади, яка вже давно робить спроби перешкоджати діяльності незалежних медій з бажанням повної монополізації інформаційної сфери.

Прикметно, що знищити свободу слова в країні прагнуть люди, які прийшли до влади завдяки медійному плюралізму і які самі прямо причетні до медіа-бізнесу.

Всім давно відомо, що Петро Порошенко передав частку у капіталі цих юридичних осіб холдингу «Вільні медіа», засновниками якого є десяток відомих журналістів і народних депутатів.

Ми вважаємо, що прокурори і суддя умисно наклали арешт на медіа активи, що вже не належать Петру Порошенку, а отже є прямою цензурою по своїй суті, метою якої є зупинення нашого ефірного мовлення.

Нас пробували закрити ще в часи Віктора Януковича, але всім добре відомо, чим закінчують політики, які пробують знищити ЗМІ.

Арешт компаній, які мають прямий стосунок до холдингу «Вільні медіа» є цілковито незаконним, і ми подаємо скаргу до Апеляційного суду з вимогою скасувати рішення судді Бортницькоі.

А також ми вимагаємо розслідування дій Бєлкіна, Потапенко, Сафаряна і Бортницької на предмет наявності складу злочину, предбаченому статтею 171 КК України (Перешкоджання законній професійній діяльності журналістів)».

Нагадаємо, експрезидент Петро Порошенко через закон про олігархів продав корпоративні права на телеканалах «Прямий» і «П'ятий канал» новому медіа-холдингу «Вільні медіа», який створили медійники та опозиційні нардепи.

6 січня стало відомо, що Печерський районний суд Києва вирішив накласти арешт на майно Петра Порошенка. Окрім майна політика, заарештували активи «Прямого» та «5 каналу».

Наступного дня Державне бюро розслідувань спростувало інформацію про арешт активів телеканалів «Прямий» та «5 канал», які належали п'ятому президенту України, лідеру «Європейська солідарність»Петру Порошенку.

Раніше повідомлялося, що генпрокурорка не підписала клопотання про арешт майна Порошенка. Це зробив її заступник.

Також лідер «Європейської Солідарності» Петро Порошенко заявив, що повернеться до України 17 січня.

До слова, колишні народні депутати і учасники дисидентського руху, звернулися до президента Зеленського зі закликом долучитися до скасування кримінальних справ, відкритих проти Петра Порошенка.

Нагадаємо, 20 грудня п'ятий президент України та народний депутат від «Європейської солідарності» Петро Порошенко отримав підозру у державній зраді.

Згодом виконувач обов'язків генпрокурора Олексій Симоненко підписав клопотання про арешт експрезидента та лідера «Європейської солідарності» Петра Порошенка і заставу в сумі 1 млрд грн.

Також ініціативна група «Першого грудня» застерігає Зеленського від репресій проти Порошенка.

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