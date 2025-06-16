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Скандал у Європарламенті: українська делегація залишила молодіжний форум через виступ Дар'ї Навальної

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
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Скандал у Європарламенті: українська делегація залишила молодіжний форум через виступ Дар'ї Навальної
Українські делегати наголосили: для них це є неприйнятним
фото: ЛМР/European Youth Event

Українська делегація покинула Європейський молодіжний форум через виступи росіян, включно з Дар'єю Навальною

Українські представники залишили European Youth Event (EYE) у Страсбурзі – найбільший молодіжний форум Європи, що відбувається раз на два роки в Європарламенті. Причиною став виступ Дар'ї Навальної, доньки російського опозиціонера Олексія Навального, яку організатори виокремили як одну з головних спікерок заходу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Львівську міську раду.

Як зазначають в ЛМР, подія відбулася в суботу, 14 червня. Учасниці української делегації зі Львова – міста, яке цьогоріч має титул Молодіжної столиці Європи, – Соломія Коваль, Тая Мамчак та Дарина Підлубна розповіли про свою позицію у відеозверненні.

«Ми дізналися про виступ Навальної вже в залі. Жодного попередження не було. Вона говорила про права людини, свободу слова й мови – в той час як Росія щодня знищує ці самі права в Україні», – заявили учасниці.

Дар'я Навальна була учасницею однієї з головних дискусійних панелей та виступила з ключовою надихаючою промовою, яку організатори винесли в окремий акцент. Українські делегати наголосили: для них це є неприйнятним.

«Ми приїхали з країни, яка щодня зазнає атак. Наші ровесники гинуть на фронті. І бачити в Європарламенті, як ключову роль надають росіянці – це образливо для нас і нашої боротьби», – підкреслили вони.

Це був не поодинокий випадок: на форумі також виступав юрист із Росії В'ячеслав Самонов. Крім того, у кулуарах форуму лунала російська мова. Українські представники обурюються, що серед ключових спікерів форуму знайшлося місце для росіян, але не для українців.

«Європарламент має достатньо фахівців, аби не запрошувати представників держави-агресора. Тим паче – без пояснень і попередження. Саме тому ми вийшли із зали. Ми не будемо мовчати», – наголосили представниці української делегації.

На ситуацію відреагував міський голова Львова Андрій Садовий: «Я не знаю, чим і де так нагрішили українці, що сьогодні наша молодь має в одній частині Європи захищати свою державу, гинути за свою рідну землю, а в іншій – брати участь у публічних заходах на одному рівні з росіянами і слухати ключову промову форуму від росіянки».

Мер Львова заявив, що буде направлено офіційний лист до голови Європарламенту, наголосивши: «Українська молодь має бути почута».

Нагадаємо, Європейська комісія розглядає можливість включення Російської Федерації до «сірого списку» країн з неналежним контролем за відмиванням грошей.

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Теги: Європарламент Україна Олексій Навальний

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