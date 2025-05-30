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Туреччина запропонувала провести зустріч Зеленського, Трампа і Путіна

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
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Туреччина запропонувала провести зустріч Зеленського, Трампа і Путіна
Міністр закордонних справ Туреччини: Ми щиро віримо, що можна завершити перші та другі прямі переговори в Стамбулі
колаж: glavcom.ua

Туреччина пропонує саміт Зеленського, Трампа та Путіна для завершення війни

Туреччина виступила з пропозицією провести тристоронній саміт за участю лідерів України, США та Росії. Як зазначає міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан, зустріч має наблизити завершення війни в Україні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Hurriyet Daily News.

Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан під час свого візиту до Києва заявив: «Ми щиро віримо, що можна завершити перші та другі прямі переговори в Стамбулі зустріччю між паном Трампом, паном Путіним та паном Зеленським під керівництвом пана Ердогана». Він наголосив на терміновості ситуації, зазначивши: «Ми можемо або заплющити очі на продовження цієї війни, або досягти міцного миру до кінця року... Очікування щодо припинення вогню та миру зросли».

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган підтримує теплі стосунки як з українським президентом Володимиром Зеленським, так і з російським диктатором Володимиром Путіним.

Кремль вже заявив, що президент Путін розгляне запропонований саміт лише за умови результатів попередніх прямих переговорів з Києвом. Речник Кремля Дмитро Пєсков зазначив: «Президент Путін неодноразово заявляв, що він принципово підтримує контакти на високому рівні. По-перше, результати мають бути досягнуті шляхом прямих переговорів між двома країнами».

Росія повідомила, що 2 червня відправить команду переговірників до Стамбула для другого раунду прямих переговорів з Україною. Хакан Фідан зустрівся із Зеленським та міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою в Києві після переговорів з Путіним у Москві раніше цього тижня.

Під час першого раунду прямих переговорів у Стамбулі 16 травня сторони домовилися обмінятися документами, що окреслюють можливі шляхи до мирного врегулювання. Кремль заявив, що передасть свою версію 2 червня.

Україна вже понад два місяці закликає Росію погодитися на повне, безумовне та негайне 30-денне припинення вогню. Однак Путін неодноразово відхиляв ці заклики, попри тиск з боку Вашингтона та Європи. Він заявляє, що припинення вогню можливе, але переговори мають бути зосереджені на «корінних причинах» війни.

Нагадаємо, речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що російський диктатор Володимир Путін «принципово підтримує» ідею особистої зустрічі із президентом України Володимиром Зеленським та американським лідером Дональдом Трампом.

Як відомо, міністр закордонних справ Російської Федерації Сергій Лавров заявив, що наступний раунд переговорів з Україною відбудеться у Стамбулі в понеділок, 2 червня.

Як відомо, Україна передала Росії документ про припинення вогню. Глава Міноборони Рустем Умєров зазначив, що він передав очільнику російської делегації Володимиру Мединському документ, «який відображає українську позицію».

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Теги: Туреччина Україна росія переговори

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