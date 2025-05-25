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Росія у рамках обміну передала Україні дезертира, який добровільно здався бойовикам

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Росія у рамках обміну передала Україні дезертира, який добровільно здався бойовикам
Тараненко став «героєм» багатьох публікацій медіа, які здійснювали інформаційний супровід агресії Росії
фото з відкритих джерел

У полоні Тараненко просив у росіян ніж, щоб катувати своїх співгромадян

 

Серед 1000 українських військових, звільнених з полону, виявився Анатолій Тараненко, боєць, який ще у 2021 році добровільно здався бойовикам, попередньо спаливши свою бойову машину піхоти. Як інформує «Главком», про це повідомив журналіст Андрій Цаплієнко.

У полоні Тараненко, як свідчать ті, хто з ним «сидів», просив у росіян ніж, щоб катувати своїх співгромадян, та висловлював побажання отримати громадянство РФ, аби воювати на боці ворога.

Росія у рамках обміну передала Україні дезертира, який добровільно здався бойовикам фото 1

Український військовослужбовець став «героєм» багатьох публікацій медіа, які здійснювали інформаційний супровід агресії Росії.

Раніше командир «Азова», полковник Денис Редіс Прокопенко пояснив, що не так із гучним обміном «1000 на 1000». 

«Жодного азовця. Серед однієї тисячі українських військовополонених, яких сьогодні обміняли, немає жодного азовця. Зате повернувся покидьок, який просив ножа у вертухаїв, щоб різати наших бійців», – написав Прокопенко. 

Нагадаємо, 25 травня завершився третій етап масштабного обміну полоненими за формулою «1000 на 1000», у результаті якого додому повернулися 303 українські захисники. Міністр оборони Рустем Умєров повідомив, що серед них є 70 оборонців Маріуполя, зокрема 33 героїчних захисники «Азовсталі»,

Як  відомо, Україна успішно завершила третій етап обміну полоненими за формулою «1000 на 1000», повернувши з російського полону 303 українських військових. Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

«303 українських захисники вдома. Третю частину обміну в форматі 1000 на 1000, про який вдалося домовитись у Туреччині, завершено», – підкреслив глава держави.

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Теги: росія війна обмін полоненими Україна

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