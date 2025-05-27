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Цінові обмеження спотворюють ринок електроенергетики – аналітикиня

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
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Цінові обмеження спотворюють ринок електроенергетики – аналітикиня
Орлова звернула увагу, що регулятор наразі не планує переглядати граничні ціни
фото: depositphotos.com

Прайс-кепи заважають конкурентному імпорту електроенергії на український ринок

Чинні прайс-кепи призводять до цінових викривлень, не відображаючи реальної ринкової ситуації, зокрема у вечірні години дефіциту. Про це пише аналітикиня ринку електроенергії ExPro Consulting Дар’я Орлова. 

«Навколо цін на електричну енергію цієї весни розповсюджувалось багато спекулятивної інформації, щодо «найдорожчої електрики у Європі», – зазначила Орлова.

За її даними, середній індекс базового навантаження за перші 20 днів травня на українському ринку «на добу наперед» становив 99 євро/МВт·год. Це приблизно на 30% вище за аналогічний показник у Словаччині та на 10% – у Румунії.

Утім, як підкреслила експертка, електроенергія є специфічним товаром: «Ціна на організованих сегментах ринку змінюється щогодини. До речі, вже незабаром Європа перейде навіть на 15 хвилинні інтервали».

Показники цін у країнах-сусідах демонструють значні погодинні коливання: зростання у вечірній пік через активізацію дорогих видів генерації та нульові або від’ємні значення вдень через надлишкову генерацію сонячних станцій. Натомість в Україні крива цін більш «штучна», що пояснюється дією прайс-кепів.

Орлова звернула увагу, що регулятор наразі не планує переглядати граничні ціни.

«Очікується, що найближчим часом в НКРЕКП не планують змінювати прайс-кепи, оскільки не вбачають ризиків у недоступності імпорту через цінові обмеження», – пояснила вона.

Втім, за словами експертки, основна частина імпорту здійснюється на спотових ринках, які є чутливими до погодинної динаміки цін, а не за ф'ючерсними контрактами.

Нагадаємо, за словами директора енергетичних програм Центру Разумкова Володимира Омельченка, цього літа Україна знову може зіткнутися з дефіцитом потужностей через планові ремонти на АЕС, спеку, а також руйнування енергетичної інфраструктури. Він наголосив, що за таких умов критично необхідно підняти прайс-кепи для забезпечення стабільного імпорту електроенергії.

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Теги: НКРЕКП електроенергія енергетика Україна

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