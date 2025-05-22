Європарламент підтримав підвищення тарифів на агротовари з Росії та Білорусі

Тарифи буде збільшено як на сільськогосподарські товари, так і на добрива

Європейський парламент підтримав підвищення митних тарифів на 50% на добрива та деякі російські та білоруські сільськогосподарські товари. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на сайт Європарламенту.

Рішення підтримали 411 євродепутатів, 100 проголосувало «проти», а ще 78 – «утрималися». Заходи, зокрема, стосуються 15% сільськогосподарського імпорту з Росії, який ще не підпадав під дію підвищених тарифів. З прийняттям цієї постанови весь сільськогосподарський імпорт з Росії буде обкладатися європейськими тарифами.

Для добрив, на додаток до чинного мита у розмірі 6,5%, тариф буде обкладатися додатковим «специфічним митом», яке поступово зростатиме, починаючи з 40 або 45 євро за тонну, залежно від типу добрива. Тарифи зростуть до 430 євро за тонну до 2028 року.

Європарламентарі переконані, що посилення митних тарифів значно скоротять імпорт товарів з РФ та Білорусі до Європейського Союзу, незалежно від того, чи походять вони з цих двох країн, чи експортуються ними прямо, чи опосередковано. Очікується, що це призведе до подальшої диверсифікації виробництва добрив у країнах-членах блоку, на яке зараз впливають низькі ціни на імпорт.

Нагадаємо, білоруське підприємство «Агропродукт» використовує сировину, вивезену з тимчасово окупованих Росією районів Херсонської області, і постачає готову продукцію – ріпакову олію – до країн Євросоюзу.

Раніше делегати від політичних груп у Європейському парламенті висловилися за санкції на аграрну продукцію з Росії та Білорусі.

Як повідомлялося, на початку 2025 року імпорт огірків із Росії в Польщу значно зріс. Попри санкції та загострення ворожнечі між двома країнами, торгівля не припинилася та процвітає.

До слова, аграрії всіх областей України засіяли понад 2 млн га ярих зернових та зернобобових культур.