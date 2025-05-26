Європарламентарі вимагають відкритості у справі екснардепа Грановського

Європейські парламентарі вбачають можливу політичну складову у справі екснардепа

До Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду України звернулися кілька європейських політиків із закликом забезпечити прозорий і неупереджений розгляд кримінального провадження №991/1956/24, в якому фігурує колишній народний депутат України Олександр Грановський. Тексти офіційних звернень вже надані журналістам. Про це повідомляє «Уніан».

Особливу увагу до справи привернув доповідач Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) з питань транснаціональних репресій Константінос Ефстатіу. Він наголосив на необхідності відкритості судового процесу і прямо вказав, що не виключає наявність політичного підґрунтя у справі екснардепа восьмого скликання, яку наразі розглядає ВАКС.

Подібну стурбованість висловив і сенатор Ірландії, член ПАРЄ Конор Мерфі. У своєму листі він зазначив, що справа набула міжнародного резонансу та привернула увагу правозахисної спільноти: «Я стежу за перебігом цього провадження через високий суспільний інтерес і запитання, які активно обговорюються в медіа, правозахисному середовищі та громадянському суспільстві», – підкреслив він.

Мерфі також заявив, що ознайомився з висновками британських фахівців, які вказують на можливу фальсифікацію електронних доказів. Крім того, він послався на думки таких поважних юристів, як колишній генеральний прокурор Великої Британії лорд Макдональд та екссуддя ЄСПЛ Пауло Пінту де Албукерке.

Британський депутат Ден Карден, який входить до Комітету з міжнародних справ Палати громад, у листі до суддів ВАКС – Олега Павлишина, Інни Калугіної та Даниїла Чорненького – висловив занепокоєння щодо ймовірної політичної мотивації справи: «Я вирішив глибше вивчити це питання, акцентуючи увагу на дотриманні прав людини в Україні», – наголосив він.

Карден зазначив, що проаналізував 38 документів, зокрема матеріали НАБУ, де, за його словами, детективи згадують про тиск з боку керівництва. Також він розглянув експертні висновки, які ставлять під сумнів автентичність електронних доказів. У своєму зверненні він закликав відновити онлайн-трансляції засідань для забезпечення належного громадського контролю.

До міжнародних звернень приєднався й депутат парламенту Австрії, який також є членом ПАРЄ. У своєму листі він повідомив про зустріч з іншим учасником справи, в екстрадиції якого австрійський суд свого часу відмовив. Депутат наголосив, що ознайомився з експертним висновком незалежного австрійського спеціаліста, який поставив під сумнів справжність електронних доказів, представлених стороною обвинувачення.