РФ потрапить у «сірий список» з відмивання грошей? Журналісти розповіли про наслідки

Внесення країни до списку призводить до зростання витрат і ускладнює міжнародну співпрацю

Європейська комісія розглядає можливість включення Російської Федерації до «сірого списку» країн з неналежним контролем за відмиванням грошей. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Financial Times.

Єврокомісія відклала затвердження рішення в останню мить з «адміністративних і процедурних причин». Очікується, що документ буде ухвалений на початку наступного тижня. Включення країни до списку тягне за собою репутаційні втрати, а також додаткові перевірки з боку фінансових установ при обробці транзакцій, що пов’язані з відповідною юрисдикцією. Це призводить до зростання витрат і ускладнює міжнародну співпрацю.

«Сірий список» ЄС формується на основі списку, складеного Міжнародною групою з протидії відмиванню брудних грошей (FATF). Хоча членство Росії в FATF було призупинене через рік після повномасштабного вторгнення в Україну, низка країн досі блокує її включення до списку групи

Як повідомляє FT, попередній варіант списку ЄС передбачав додавання Алжиру, Анголи, Кенії, Кот-д'Івуару, Лаосу, Лівану, Монако, Намібії, Непалу та Венесуели. Крім того, з нього планували виключити Барбадос, Гібралтар, Ямайку, Панаму, Сенегал, Уганду та ОАЕ. Проте голосування не відбулося: соціал-демократи, «зелені» й ліберали виступили проти виключення ОАЕ, а іспанські консерватори – проти зняття контролю з Гібралтару.

На думку євродепутатів, включення Росії до списку могло б допомогти ухвалити документ загалом. Європарламент може лише підтримати або відхилити список повністю, без поправок. Водночас влада ОАЕ заявляє, що питання відмивання коштів не повинно впливати на торгові переговори з ЄС, які розпочалися у травні. Брюссель опинився під тиском, оскільки ОАЕ має 18-місячний термін для завершення переговорів.

Нагадаємо, парламент Словаччини 5 червня ухвалив резолюцію, яка закликає членів уряду відмовлятися від підтримки нових санкцій і торговельних обмежень проти Росії в міжнародних організаціях.

Як повідомлялося, Державний секретаріат Швейцарії з питань економіки приєднався до нових обмежувальних заходів проти Росії, ухвалених Євросоюзом. Як відомо, ЄС 20 травня запровадив новий пакет санкцій проти Російської Федерації. Він спрямований проти майже 200 кораблів «тіньового флоту».

Раніше сенатор-республіканець Ліндсі Грем, близький соратник президента Дональда Трампа, та сенатор-демократ Річард Блюменталь оголосили про намір запровадити нові жорсткі санкції проти Росії до саміту «Великої сімки», що відбудеться в Альберті, Канада, з 15 по 17 червня.

Законопроєкт, який запровадить жорсткі санкції проти союзників Росії, здобув величезну підтримку в Сенаті США як з боку республіканців, так і демократів. Деякі члени Сенату дали зрозуміти, що спробують винести його на голосування, не чекаючи «зеленого світла» від американського президента Дональда Трампа. Так, ексспікер Палати представників Конгресу США Ньют Гінгріч закликав підтримати законопроєкти про запровадження санкцій проти Росії.

До слова, спікер Палати представників Майк Джонсон підтримав запровадження Конгресом США більш жорстких санкцій проти Російської Федерації.