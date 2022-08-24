Скандал у Київській школі економіки. Милованов полаявся з колегою у Facebook через цитату

Тимофій Милованов не оцінив гумору у дописі Петра Чернишова, який входить до ради директорів Київської школи економіки

Президент Київської школи економіки (КШЕ) Тимофій Милованов запропонував піти з ради директорів цієї установи експрезидентові компанії «Київстар» Петру Чернишову. Про це він написав у Facebook, коментуючи допис Чернишова.

Так, Чернишов опублікував іронічну цитату економіста Джона Кеннет Гелбрейта щодо ролі прогнозів в економіці: «Єдина роль прогнозів в економіці – показати що астрологія – це шанована наука!» А тепер продовжуйте мене переконувати новими прогнозами щодо збору податків».

В коментарях Милованов назвав позицію Чернишова антиінтелектуальним ставленням до науки і запропонував йому піти у відставку з ради директорів Київської Школи Економіки.

Водночас Чернишов запропонував Милованову провести у раді дискусію на тему «Як цитата з відомого американського економіста, багаторічного професора Гарварда, політичного діяча в адміністрації Кеннеді може бути приводом для відставки».

А Милованов у відповідь заявив, що справа «не в цитаті, а в контексті».

Після цього Чернишов написав інший допис – цього разу уже адресований Милованову.

«Продовжуємо п'ятихвилинку економічного сарказму. Ось моя улюблена цитата про економістів:

«Економіст – це експерт, який завтра знає чому те, що він передбачив вчора не трапилися сьогодні» (Лоуренс Пітер – це той який написав бестселер «Принцип Пітера»). А ось ще є улюблене – але не можу згадати автора. «Економісти успішно передбачили десять із п'яти депресій, що сталися!»

P.S. Для тих хто не знає – «Принцип Пітера» формулюється так: «В ієрархічній системі кожен індивід має тенденцію піднятися до рівня своєї некомпетентності». Ну і взагалі раджу прочитати його книгу – без жодного сарказму», – написав бізнесмен.

У відповідь на цей допис коментатори висловили припущення, що Чернишову тепер точно не вдасться зберегти посаду у Київській школі економіки.

Через деякий час Чернишов написав ще один допис, уже з цитатою письменника-сатирика Михайла Жванецького «про дурнів».

«Ніколи не сперечайся з дурнями – інакше вас буде двоє!» (Жванецький) Сьогодні та вчора зробив кілька постів, до яких отримав багато яскравих коментарів та питань. Деякі з них просіяли сумніви у логіці та знаннях моїх читачів. І тому вирішив зробити ще один пост як би з натяком», – написав бізнесмен. Він також додав до допису анекдот.

Ідіоти серед нас

На одній науковій конференції мав виступати знаменитий психіатр.

Там же була присутня губернатор цього регіону. Вона вирішила запитати лікаря.

– Скажіть, лікарю, – почала дама, – чи є простий спосіб відрізнити нормальну людину від ідіота?

– Нема нічого простішого, – відповів психіатр. – Треба поставити людині просте запитання. Якщо він не може відповісти на нього, то ситуація зрозуміла.

– Яке питання?

– Ну, наприклад, таке. Капітан Кук здійснив три навколосвітні подорожі і під час однієї з них помер. Під час якої саме?

– О, лікарю, чи не могли б ви поставити якесь інше запитання? Я не дуже сильна в історії, – зніяковіла губернаторка.

Нагадаємо, раніше ексміністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, президент Київської школи економіки Тимофій Милованов потрапив у скандал через організацію шокуючої вечірки у стилі війни. Зокрема, ексміністр анонсував вечірку у стилі фільтраційної зони, вечерю у «бомбосховища» та «занурення в досвід війни та воєнних злочинів». Милованов зазначив, що війну складно зрозуміти без досвіду, і ця вечірка потрібна для того, щоб іноземці зрозуміли українців.