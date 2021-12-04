Тимофій Милованов одружився: фото

Милованов одружився на керівниці економіко-політичних досліджень Київської школи економіки Наталії Шаповал

У суботу, 4 грудня, одружився радник керівника Офісу президента України, президент Київської школи економіки та ексміністр економіки Тимофій Милованов. Про це Милованов повідомив на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

Милованов одружився на керівниці економіко-політичних досліджень Київської школи економіки Наталії Шаповал.

«Наталія Шаповал та я одружились», – повідомив Милованов.

Зазначимо, що для Милованова це другий шлюб. Із першою дружиною, громадянкою США, Милованов прожив чотири роки – з 2004 по 2008-й.





Фотографіями урочистостей поділився у Facebook Євген Шевченко, голова комітету з розвитку ХоРеКу в Спілці українських підприємців.

На фото видно, що політик вибрав для весілля класичний чорний костюм, а наречена – сяючу довгу сукню білого кольору.

Пара позувала на фоні ялинок, прикрашених вогниками.

Шевченко зазначив, що всі гості на весіллі були вакциновані від коронавірусу.

Де саме політик відсвяткував весілля, не уточнюється.

Зазначимо, Наталія Шаповал – керівник аналітичного центру KSE Institute, віце-президент з економіко-політичних досліджень KSE, член Консультативної ради Центру вдосконалення закупівель, член редакційної колегії VoxUkraine, Центру аналітики зовнішньої торгівлі Trade+, Центру вдосконалення закупівель.

У 2019-2020 роках Наталія обіймала посаду генерального директора KSE, після чого стала головою Інституту KSE, відділу досліджень політики KSE Group.

Ще раніше у 2013 – 2018 рр. Наталія працювала молодшим науковим співробітником та керівником департаменту в KSE. В 2011-2012 Наталя працювала в консалтинговому бізнесі а займалась підприємництвом.

За керівництва Наталії Шаповал кількість експертів напрямку політико-екомічних досліджень KSE зросла з 6 осіб у 2015 році до 44 у 2021 році.

З 2014 року Наталія Шаповал є членом редколегії VoxUkraine. Працювала волонтером у VoxUkraine з моменту його заснування в 2014 році і до його інституціалізації в 2018 році.

З 2020 року Наталія Шаповал входить до складу ради громадського контролю Національної служби здоров’я України.

Раніше Милованов закликав українців не розраховувати на пенсії від держави та самим збирати гроші.

Нагадаємо, що ексміністр фінансів України та колишній секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Данилюк 30 липня під час святкування свого дня народження побився з головою конкурсної комісії з добору директора Бюро економічної безпеки, ексміністром фінансів Тимофієм Миловановим.

Після бійки Милованов назвав Данилюка неадекватним, та закликав не допускати його до державної служби.