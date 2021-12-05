Милованов найняв на своє весілля ведучого Євробачення (відео)

Тимур Мірошниченко відомий тим, що вів Євробачення в Україні, нині він є обличчям телеканалу «1+1»

У суботу, 4 грудня, одружився радник керівника Офісу президента України, президент Київської школи економіки та ексміністр економіки Тимофій Милованов. Про це Милованов повідомив на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

Милованов одружився на керівниці економіко-політичних досліджень Київської школи економіки Наталії Шаповал. «Наталія Шаповал та я одружились», – повідомив Милованов.

Фотографіями урочистостей поділився у Facebook Євген Шевченко, голова комітету з розвитку ХоРеКу в Спілці українських підприємців.

Також у мережі з'явилося відео, на якому видно, що ведучим весілля став відомий шоумен Тимур Мірошниченко.

Як повідомлялося, Державна театрально-видовищна агенція за 61,6 тис. грн замовила послуги ведучого у фізичної особи-підприємця Тимура Валерійовича Мірошниченка, який є незмінним коментатором пісенного конкурсу Євробачення, а нині працює на телеканалі «1+1».

Раніше Милованов закликав українців не розраховувати на пенсії від держави та самим збирати гроші.

Нагадаємо, що ексміністр фінансів України та колишній секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Данилюк 30 липня під час святкування свого дня народження побився з головою конкурсної комісії з добору директора Бюро економічної безпеки, ексміністром фінансів Тимофієм Миловановим.

Після бійки Милованов назвав Данилюка неадекватним, та закликав не допускати його до державної служби.