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    Милованов найняв на своє весілля ведучого Євробачення (відео)

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    Мірошниченко розважав молодят та гостей весілля - Милованов найняв на своє весілля ведучого Євробачення (відео)
    Мірошниченко розважав молодят та гостей весілля
    скріншот із відео

    Тимур Мірошниченко відомий тим, що вів Євробачення в Україні, нині він є обличчям телеканалу «1+1»

    У суботу, 4 грудня, одружився радник керівника Офісу президента України, президент Київської школи економіки та ексміністр економіки Тимофій Милованов. Про це Милованов повідомив на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

    Милованов одружився на керівниці економіко-політичних досліджень Київської школи економіки Наталії Шаповал. «Наталія Шаповал та я одружились», – повідомив Милованов.

    Фотографіями урочистостей поділився у Facebook Євген Шевченко, голова комітету з розвитку ХоРеКу в Спілці українських підприємців.

    Також у мережі з'явилося відео, на якому видно, що ведучим весілля став відомий шоумен Тимур Мірошниченко.

    Як повідомлялося, Державна театрально-видовищна агенція за 61,6 тис. грн замовила послуги ведучого у фізичної особи-підприємця Тимура Валерійовича Мірошниченка, який є незмінним коментатором пісенного конкурсу Євробачення, а нині працює на телеканалі «1+1».

    Раніше Милованов закликав українців не розраховувати на пенсії від держави та самим збирати гроші.

    Нагадаємо, що ексміністр фінансів України та колишній секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Данилюк 30 липня під час святкування свого дня народження побився з головою конкурсної комісії з добору директора Бюро економічної безпеки, ексміністром фінансів Тимофієм Миловановим.

    Після бійки Милованов назвав Данилюка неадекватним, та закликав не допускати його до державної служби.

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    Теги: Євробачення гроші весілля послуги Тимофій Милованов
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    Милованов найняв на своє весілля ведучого Євробачення (відео)