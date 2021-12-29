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    Скандал в Укрексімбанку. Одіозний Тельбізов за допомогою НСЖУ «відбілює» свою репутацію

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    Учасник нападу в &laquo;Укрексімбанку&raquo; Ігор Тельбізов зустрівся з журналістами в НСЖУ - Скандал в Укрексімбанку. Одіозний Тельбізов за допомогою НСЖУ «відбілює» свою репутацію
    Учасник нападу в «Укрексімбанку» Ігор Тельбізов зустрівся з журналістами в НСЖУ
    фото: kp.ua

    Учасник нападу в «Укрексімбанку» зустрівся з журналістами, але «Схеми» до дискусії не запрошували

    У середу, 29 грудня, фігурант справи про напад на журналістів «Схем» в Укрексімбанку Ігор Тельбізов зустрівся з журналістами та представниками громадськості в межах заходу Укрексімбанк: медійні, репутаційні, політичні, економічні та соціальні наслідки найгучнішого скандалу 2021 року». Представників «Схем» до дискусії не запрошували. Про це повідомила керівниця та ведуча «Схем» Наталія Седлецька на своїй сторінці в Facebook.

    «Пам’ятаєте Ігоря Тельбізова, який під оплески повертався на роботу в банк? Ми з ним бачимось у судах, він обвинувачений у кримінальному злочині. Його після резонансу зрештою таки звільнили. Але він не вгамовується - і зайнявся відбілюванням власної репутації. Для цього він виняйняв політехнологів (Агенцію кризових комунікацій Дмитра Раімова), які сьогодні влаштували «дискусію Тельбізова з журналістами» у приміщенні.. Національної спілки журналістів. Захід «за підтримки НСЖУ», – написала Седлецька.

    Окрім Тельбізова у зустрічі взяли участь член ради НБУ Василь Горбаль, політолог Андрій Гливка (в анонсі був представлений як радник Мінфіну) та декілька журналістів.

    «Вражає і склад учасників – був тут і Василь Горбаль, член Ради Нацбанку України, радник міністра фінансів України. І ще один радник міністра фінансів – Андрій Гливка. З журналістів був наприклад Денис Іванеско – в минулому речник Януковича. А ще – «заслужений журналіст України Сергій Дойко». Модерував все це дійство, на жаль, поважний журналіст Валерій Калниш. Ось такі новини», – зазначила ведуча «Схем».

    Сам Ігор Тельбізов, як пише «Комсомольская правда в Украине», анонсував, як саме буде відбілювати репутацію: «Він додав, що планує створити стипендіальну програму для журналістів-початківців та журналістів розслідувачів».

    2 листопада прокуратура скерувала до суду справу про напад на журналістів в Укрексімбанку.

    Євгена Мецгера та Володимира Пікалова підозрюють у вчиненні кримінального злочину за двома статтями – перешкоджання журналістській діяльності та незаконне утримання людини.

    12 жовтня Наглядова рада Укрексімбанку звільнила Євгена Мецгера з посади голови правління банку.

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    Теги: ЗМІ банк напад скандал НСЖУ журналіст Василь Горбаль радник НБУ Укрексімбанк
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    Скандал в Укрексімбанку. Одіозний Тельбізов за допомогою НСЖУ «відбілює» свою репутацію