Скандал в Укрексімбанку. Одіозний Тельбізов за допомогою НСЖУ «відбілює» свою репутацію

Учасник нападу в «Укрексімбанку» зустрівся з журналістами, але «Схеми» до дискусії не запрошували

У середу, 29 грудня, фігурант справи про напад на журналістів «Схем» в Укрексімбанку Ігор Тельбізов зустрівся з журналістами та представниками громадськості в межах заходу Укрексімбанк: медійні, репутаційні, політичні, економічні та соціальні наслідки найгучнішого скандалу 2021 року». Представників «Схем» до дискусії не запрошували. Про це повідомила керівниця та ведуча «Схем» Наталія Седлецька на своїй сторінці в Facebook.

«Пам’ятаєте Ігоря Тельбізова, який під оплески повертався на роботу в банк? Ми з ним бачимось у судах, він обвинувачений у кримінальному злочині. Його після резонансу зрештою таки звільнили. Але він не вгамовується - і зайнявся відбілюванням власної репутації. Для цього він виняйняв політехнологів (Агенцію кризових комунікацій Дмитра Раімова), які сьогодні влаштували «дискусію Тельбізова з журналістами» у приміщенні.. Національної спілки журналістів. Захід «за підтримки НСЖУ», – написала Седлецька.

Окрім Тельбізова у зустрічі взяли участь член ради НБУ Василь Горбаль, політолог Андрій Гливка (в анонсі був представлений як радник Мінфіну) та декілька журналістів.

«Вражає і склад учасників – був тут і Василь Горбаль, член Ради Нацбанку України, радник міністра фінансів України. І ще один радник міністра фінансів – Андрій Гливка. З журналістів був наприклад Денис Іванеско – в минулому речник Януковича. А ще – «заслужений журналіст України Сергій Дойко». Модерував все це дійство, на жаль, поважний журналіст Валерій Калниш. Ось такі новини», – зазначила ведуча «Схем».