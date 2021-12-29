Заступник міністра освіти пояснив, чому звільнився після скандалу із декольте

Гарбарук висловив сподівання, що поступово в суспільстві сформується інститут репутації

Ексзаступник міністра освіти Ігор Гарбарук пояснив, чому звільнився після скандалу з одягом його помічниці Христини Тишкун. Про це Гарбарук написав у Facebook.

Ігор Гарбарук повідомив, що справді написав заяву за власним бажанням. Він наголосив, що вибір у нього був, але він не міг вчинити інакше, адже відповідає не лише за себе, а й за своїх підлеглих.

«Моя позиція: державний чиновник несе відповідальність не лише за себе, а й за своїх підлеглих. Це абсолютно нормальна європейська практика, якої я дотримуюсь. Як у кожної людини я мав вибір. Я міг би не писати заяву, але вирішив вчинити саме так, як я вирішив», – написав Гарбарук.

Гарбарук також подякував колегам з Міністерства освіти і науки. Він висловив сподівання, що поступово в суспільстві сформується інститут репутації.

«Я щиро сподіваюся, що поступово в суспільстві буде сформовано інститут репутації, і кожен політик та чиновник відповідатиме за свої слова та вчинки з честю та гідністюм, – наголосив він.

Нагадаємо, 28 грудня Кабмін звільнив заступника міністра освіти, який оскандалився через декольте супутниці. Гарбарук після скандалу написав заяву про звільнення за власним бажанням.

Також на різдвяні свята Гарбарук опинився у центрі скандалу через свою помічницю.

25 грудня світлину, на якій поруч із мером Львова стоїть ефектна брюнетка у довгій чорній сукні, активно обговорювали у мережі. Увагу користувачів, зокрема, привернуло сміливе декольте дівчини та хрестик на її шиї.

Нею виявилася 27-річна юристка Христина Тишкун. Вона сама виклала фото у своєму Instagram-акаунті, але після хвилі критики щодо вбрання закрила свою сторінку.

Христина Олександрівна Тишкун – юристка, власниця компанії «БК Забудова». Дівчина народилася 30 серпня 1994 року у Львові. Також не встановлено чи являється вона офіційною помічницею заступника міністра освіти.

На своїй сторінці у Facebook зазначила, є магістром права (юристом-правознавцем), закінчила Львівський національний університет імені Івана Франка. Зараз Христина живе в Києві.

Також Христина є юристкою, помічницею адвоката в адвокатському бюро Advisers.

Згодом заступник міністра освіти відповів на критику його помічниці.