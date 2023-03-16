Скасування указів Порошенка. Президент Зеленський потерпів чергове фіаско

Велика Палата Верховного суду визнала: глава держави вийшов за межі повноважень

Велика Палата Верховного суду залишила без задоволення апеляційну скаргу представника президента на рішення Верховного суду від 16 червня 2021 року у справі екснардепа Георгія Логвинського. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані судового реєстру.

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За матеріалами справи, 11 вересня 2019 року новообраний президент Володимир Зеленський видав указ про скасування указів свого попередника. Зокрема, йшлося про скасування указу президента від 19 травня 2019 року №298 «Про присвоєння дипломатичного рангу».

скріншот указу з сайту президента

Цим документом під завісу президентської каденції Петро Порошенко присвоїв дипломатичний ранг Надзвичайного і Повноважного Посла народному депутату VIII скликання, заступнику Голови Постійної делегації Верховної Ради у Парламентській Асамблеї Ради Європи Георгію Логвинському.

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скріншот указу з сайту президента

У судах представник Зеленського наполягав: на момент видання спірного указу Логвинський виконував повноваження народного депутата. Його статус не належить до керівних посад в органах міжнародних організацій.

Більше того, позбавлення позивача дипломатичного рангу не стосувалося проходження ним дипломатичної служби та звільнення з неї, пояснював представник президента. І додав: очільник країни має право на скасування та зміну своїх рішень.

Велика Палата Верховного суду погодилася з висновками суду першої інстанції. Згідно з аргументами Феміди, виданий президентом Порошенком указ №298 є індивідуальним актом, який уже реалізований і вичерпав свою дію фактом його виконання – присвоєння Георгію Логвинському дипломатичного рангу. А, отже, такий указ не може бути скасований президентом України, наголосив суд.

Окремо суд процитував позицію Конституційного суду, у рішеннях якого від 13 травня 1997 року і 16 квітня 2009 року сказано: суб’єкти владних повноважень не можуть скасовувати свої попередні рішення, вносити до них зміни, якщо, відповідно до приписів цих рішень, виникли правовідносини, пов’язані з реалізацією певних суб’єктивних прав та охоронюваних законом інтересів.

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Водночас Велика Палата Верховного суду зауважила, що президент може позбавити особу дипломатичного рангу лише у випадку припинення дипломатичним службовцем громадянства України та лише за умови, що глава держави сам присвоював відповідний дипломатичний ранг.

«З огляду на викладене Велика Палата Верховного суду погодилася з висновком суду першої інстанції про те, що президент України, реалізуючи надані йому повноваження щодо присвоєння вищих дипломатичних рангів, може приймати лише рішення щодо їх присвоєння. Відтак указ президента України № 680/2019 в оскаржуваній частині підлягає скасуванню як такий, що виданий поза межами повноважень президента», – зазначено у постанові суду, яка є остаточною та оскарженню не підлягає.

Паралельно з цим суддя Великої палати Олександр Золотніков написав окрему думку. Він вважає, що суд мав скасувати рішення Верховного суду і залишити позов екснардепа Логвинського без розгляду. Це пов’язано з тим, що колишній обранець пропустив визначені терміни на оскарження указу Зеленського. Адже позивач пішов до суду 11 березня 2020 року, через пів року після оприлюднення спірного указу в «Офіційному віснику президента України».

Як повідомляв «Главком», минулого року народні депутати від «Європейської солідарності» Володимир Ар’єв і Артур Герасимов виграли справи проти президента Володимира Зеленського. Предметом розгляду у судах були ті ж самі претензії, що у справі Логвинського: незаконне скасовування указу президента Петра Порошенка про присвоєння дипломатичних рангів Надзвичайного і Повноважного Посла Ар’єву та Герасимову.

Розгляд позовів нардепів від «Європейської солідарності» тривав у судах понад два роки.