«Слуга» Гунько поскаржився, що його не відпускають у Дубай (фото)

Нардеп Гунько проігнорував голосування за санкції проти Держдуми, бо був дуже зайнятий

Народний обранець із партії «Слуга народу» Анатолій Гунько сьогодні відзначився у парламенті двічі. Спочатку «слуга» проігнорував голосування за санкції проти Держдуми, що «визнала» фейкові утворення бойовиків «ЛДНР».

«Главком» вже повідомляв, що звернення до РНБО підтримали 322 нардепи, а ще 22 депутати були у сесійній залі на той час, однак з якихось причин взагалі не голосували. Серед них опинився і «слуга народу» Анатолій Гунько. Фотокореспондент видання «Цензор.нет» впіймав у об’єктив листування нардепа з туроператором, отже тепер зрозуміло, чим був зайнятий нардеп під час прийняття парламентом важливих для країни рішень.

Гунько під час засідання Верховної Ради об 11:34 обговорював можливість поїздки до Дубая.

Із листування видно, що абонент «Светлана Туризм» пише нардепу: «Добрий день, Анатолію! Хотіла дізнатись, чи можу ще щось вам запропонувати щодо варіантів розміщення в Дубай».

Гунько набирав повідомлення, в якому зазначив: «Поки не розуміємо. Я ж нардеп... нас не відпускають».

Перед цим видно, що туроператорка пропонувала нардепу різні варіанти вілл для відпочинку.

Як відомо, Україна вводить надзвичайний стан. Це рішення Ради нацбезпеки має ще ухвалити Верховна Рада.

На час надзвичайного стану в Україні призовникам і військовозобов'язаним заборонять виїзд з країни. Їм також не можна буде без дозволу змінювати місце проживання. Про це в кулуарах Ради заявив представник президента в Конституційному суді, нардеп Федір Веніславський