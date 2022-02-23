Сьогодні Рада голосуватиме за введення надзвичайного стану

За інформацією нардепів, режим надзвичайного стану у деяких регіонах запровадять на 60 днів

Про ймовірне винесення в сесійну залу відповідної постанови повідомляють народні депутати

23 лютого Верховна Рада України розгляне постанову про введення надзвичайного стану у деяких регіонах України. Про це у соціальних мережах повідомляють деякі народні депутати України.

За інформацією народної депутатки від «слуг народу» Ольги Василевської-Смаглюк, режим надзвичайного стану може бути введено у Донецькій, Луганській, Київській та Херсонській областях.

Зазначимо, Надзвичайний стан – це особливий правовий режим, який може тимчасово вводитися в Україні чи в окремих її місцевостях при виникненні надзвичайних ситуацій, що призвели чи можуть призвести до людських і матеріальних втрат, створюють загрозу життю і здоров’ю громадян.

Під час дії надзвичайного стану допускається тимчасове, обумовлене загрозою, обмеження прав і свобод людини та законних інтересів юридичних осіб. Обов’язково зазначається строк дії таких обмежень.

Нагадаємо, на тлі посилення російської агресії, Міністерство закордонних справ України рекомендує українцям утриматись від будь-яких поїздок до Росії.

Раніше повідомлялося, що в Україні стартує призов резервістів.

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