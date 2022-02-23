Сьогодні Рада голосуватиме за введення надзвичайного стану
Про ймовірне винесення в сесійну залу відповідної постанови повідомляють народні депутати
23 лютого Верховна Рада України розгляне постанову про введення надзвичайного стану у деяких регіонах України. Про це у соціальних мережах повідомляють деякі народні депутати України.
За інформацією народної депутатки від «слуг народу» Ольги Василевської-Смаглюк, режим надзвичайного стану може бути введено у Донецькій, Луганській, Київській та Херсонській областях.
Зазначимо, Надзвичайний стан – це особливий правовий режим, який може тимчасово вводитися в Україні чи в окремих її місцевостях при виникненні надзвичайних ситуацій, що призвели чи можуть призвести до людських і матеріальних втрат, створюють загрозу життю і здоров’ю громадян.
Під час дії надзвичайного стану допускається тимчасове, обумовлене загрозою, обмеження прав і свобод людини та законних інтересів юридичних осіб. Обов’язково зазначається строк дії таких обмежень.
Нагадаємо, на тлі посилення російської агресії, Міністерство закордонних справ України рекомендує українцям утриматись від будь-яких поїздок до Росії.
Раніше повідомлялося, що в Україні стартує призов резервістів.