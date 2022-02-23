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    Сьогодні Рада голосуватиме за введення надзвичайного стану

    За інформацією нардепів, режим надзвичайного стану у деяких регіонах запровадять на 60 днів - Сьогодні Рада голосуватиме за введення надзвичайного стану
    За інформацією нардепів, режим надзвичайного стану у деяких регіонах запровадять на 60 днів
    фото з відкритих джерел

    Про ймовірне винесення в сесійну залу відповідної постанови повідомляють народні депутати

    23 лютого Верховна Рада України розгляне постанову про введення надзвичайного стану у деяких регіонах України. Про це у соціальних мережах повідомляють деякі народні депутати України.

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    За інформацією народної депутатки від «слуг народу» Ольги Василевської-Смаглюк, режим надзвичайного стану може бути введено у Донецькій, Луганській, Київській та Херсонській областях.

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    Зазначимо, Надзвичайний стан – це особливий правовий режим, який може тимчасово вводитися в Україні чи в окремих її місцевостях при виникненні надзвичайних ситуацій, що призвели чи можуть призвести до людських і матеріальних втрат, створюють загрозу життю і здоров’ю громадян.

    Під час дії надзвичайного стану допускається тимчасове, обумовлене загрозою, обмеження прав і свобод людини та законних інтересів юридичних осіб. Обов’язково зазначається строк дії таких обмежень.

    Нагадаємо, на тлі посилення російської агресії, Міністерство закордонних справ України рекомендує українцям утриматись від будь-яких поїздок до Росії.

    Раніше повідомлялося, що в Україні стартує призов резервістів.

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    Теги: Верховна Рада війна надзвичайний стан
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    Сьогодні Рада голосуватиме за введення надзвичайного стану