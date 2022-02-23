Україна вводить надзвичайний стан

Верховна Рада має затвердити надзвичайний стан протягом 48 годин

Секретар РНБО Олексій Данілов провів брифінг за результатами засідання Ради національної безпеки і оборони України. Данілов повідомив, що в Україні запроваджують надзвичайний стан. Його вводять у всіх українських областях, крім Луганської та Донецької. Тепер це рішення має підтримати Верховна Рада.





РНБО просить Верховну Раду запровадити надзвичайний стан по всій території, крім Луганської та Донецької областей. Секретар РНБО пояснив, що на території Донеччини та Луганщини діє режим особливого стану із 2014 року.

«Говорили про ведення надзвичайного стану. Були жваві обговорення цього питання. Рішення було прийнято згідно з нашим законодавством Верховна Рада має це затвердити протягом 48 годин. Я сьогодні матиму доповідь у Раді з цього приводу», – заявив він.

Надзвичайний вводиться окремим указом президента, опісля його має затвердити Верховна Рада. У разі необхідності надзвичайний стан може бути продовжений президентом України, але не більше ніж на 30 діб. Тобто надзвичайний стан запроваджується максимум на 60 днів, щоразу парламент має це схвалити.

Надзвичайний стан передбачає:

встановлення особливого режиму в’їзду і виїзду, а також обмеження свободи пересування по території, де вводиться надзвичайний стан; обмеження руху транспортних засобів та їх огляд; посилення охорони громадського порядку та об’єктів, що забезпечують життєдіяльність населення та народного господарства; заборону проведення масових заходів, крім заходів, заборона на проведення яких встановлюється судом; заборону страйків; примусове відчуження або вилучення майна у юридичних і фізичних осіб.

Раніше повідомлялося, що сьогодні Рада голосуватиме за введення надзвичайного стану.

Нагадаємо, на тлі посилення російської агресії, Міністерство закордонних справ України рекомендує українцям утриматись від будь-яких поїздок до Росії.

Раніше повідомлялося, що в Україні стартує призов резервістів.

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