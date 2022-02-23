Нардеп: призовникам та військовозобов'язаним заборонять виїзд з України

Веніславський каже, що на час надзвичайного стану частині українців не можна буде без дозволу змінювати місце проживання

На час надзвичайного стану в Україні призовникам і військовозобов'язаним заборонять виїзд з країни. Їм також не можна буде без дозволу змінювати місце проживання. Про це в кулуарах Ради заявив представник президента в Конституційному суді, нардеп Федір Веніславський, пише «РБК-Україна».

«Військовозобов'язаним і призовникам забороняється без дозволу центрів комплектування залишати територію або змінювати територію свого проживання. Відповідно, за кордон їм теж буде заборонений виїзд. Також це дозволяє органам Державної прикордонної служби, Служби безпеки України обмежувати в'їзд на територію України осіб, які становлять загрозу», – зазначив нардеп.

Примітно, що в указі президента Володимира Зеленського, який сьогодні затверджуватиме Верховна рада, заборона на виїзд з країни відсутня.

До слова, стало відомо, як працюватиме Рада в умовах надзвичайного або воєнного стану.

Як відомо, Україна вводить надзвичайний стан. Це рішення Ради нацбезпеки має ще ухвалити Верховна Рада. Вона планує зробити це сьогодні.

В Україні можуть ввести низку обмежень. Зокрема, буде посилено охорону громадського порядку, правоохоронці мають право оглядати транспорт та перевіряти документи. Також в Україні починає діяти режим обмеження в прикордонних регіонах.

Нагадаємо, на тлі посилення російської агресії, Міністерство закордонних справ України рекомендує українцям утриматись від будь-яких поїздок до Росії.

Раніше повідомлялося, що в Україні стартує призов резервістів. Секретар РНБО Данілов назвав кількість резервістів, яких призвуть.

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