«Слуга» Гунько, який переміг Ляшка, вимагає повернути мажоритарку

«Слуга» Гунько: «Я завжди був і є за мажоритарку»

Гунько: «Якщо таке питання (повернення мажоритарки) постане, я буду тільки за»

Попри заяви «слуг», що вони не причетні до теми відновлення мажоритарки, деякі з них не проти повернути стару виборчу систему. Зокрема в коментарі «Главкому» свою прихильність мажоритарній системі виборів висловив народний депутат Анатолій Гунько, якому вдалося вибороти мандат на окрузі в Чернігівській області у Олега Ляшка.

«Я завжди був і є за мажоритарку. Але її дещо треба відкоригувати, аби за народною ініціативою можна було відкликати депутата, якщо він не працює на окрузі. Я розумію, що основна робота парламентаря – це законопроєкти, але будь-який законопроєкт має покращити життя людей на тій території, де я обираюся. Якщо таке питання (повернення мажоритарки) постане, я буду тільки за. Бо дуже погано, коли депутати з однієї партії змагаються між собою. Крім того, люди плутаються, що показало голосування на місцевих виборах», – наголосив Гунько.

Нагадаємо, голова парламентської фракції «слуг народу» Давид Арахамія заявив, його однопартійці не причетні до розгойдування теми про повернення до старої виборчої системи, відновлення мажоритарки більше в інтересах інших депутатських груп.

Нагадаємо, за словами першого віцеспікера Верховної Ради Олександр Корнієнко, для громадян України нинішня система із відкритими списками є важкою, її треба детально пояснювати – тоді як колишній формат із одномандатними округами був значно простішим, ба більше, електорат підтримував своїх обранців-мажоритарників.

Нагадаємо, що Верховна Рада прийняла новий Виборчий кодекс із відкритими списками 11 липня 2019 року. Згідно із законопроєктом №3112-1, до наступних виборів буде скасована мажоритарна система одномандатних виборчих округів.

Поріг потрапляння до Верховної Ради у новому Виборчому кодексі, як і раніше, залишиться на рівні 5%, хоча були пропозиції знизити його до 4%.

Чинність цей кодекс набере 1 грудня 2023 року, тобто наступні парламентські вибори в Україні пройдуть уже з відкритими списками, де не керівництво партій визначатиме шанси кандидатів потрапити до парламенту, розставляючи їх на високі чи низькі місця, а виборці своїм голосуванням.

За новим Виборчим кодексом уже пройшли місцеві вибори восени 2020 року. Найбільше депутатських мандатів отримали три парламентські партії – «Слуга народу» (17,59%), «Батьківщина» (12,39%) та «ОПЗЖ» (11,75%).