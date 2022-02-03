НАБУ оголосило в розшук «слугу народу» Кузьміних

НАБУ має інформацію від адвоката, що Сергій Кузьміних перебуває в якійсь із лікарень

Нардеп систематично не являється на допит і його неможливо знайти вдома

Національне антикорупційне бюро оголосило в розшук народного депутата Сергія Кузьміних. Його підозрюють в отриманні хабаря розміром понад півмільйона гривень, повідомляє пресслужба НАБУ.

«3 лютого 2022 року Національне бюро оголосило в розшук народного депутата України, викритого на одержанні 558 тисяч грн неправомірної вигоди», – йдеться в повідомленні.

фото: НАБУ

Як пояснили у відомстві, рішення оголосити нардепа у розшук було ухвалено через систематичну неявку підозрюваного на виклики правоохоронних органів, відсутність його за місцем проживання, переховування від детективів НАБУ.

«Відповідно до приписів ст. ст. 111 та 135 КПК України зазначене повідомлення про підозру скеровано за місцем роботи — до Верховної Ради України та за відомими місцями проживання та реєстрації, отже з 31 січня 2022 року народний депутат в розумінні Кримінального процесуального кодексу України набув статусу підозрюваного, що відповідно до ст. 42 КПК України покладає на зазначену особу низку обов’язків, зокрема прибути до слідчого, прокурора або суду за першою вимогою», - пояснили слідчі.

У НАБУ кажуть, що Кузьміних заздалегідь повідомили про дати, час та місце запланованих процесуальних дій. Однак повістки про виклик народний обранець проігнорував.

31 січня захисник нардепа повідомила по телефону, що наразі депутат перебуває у лікарні та на виклик не прибуде.

«Однак, ані сам нардеп, ані його захисник відмовляють повідомити слідство про заклад охорони здоров'я, в якому начебто перебуває підозрюваний. Таким чином дії підозрюваного щодо ухилення від явки та не повідомлення про місце свого знаходження носять характер переховування від органів досудового розслідування, таким чином є безумовною підставою для оголошення його у розшук», - йдеться у повідомленні.

Напередодні НАБУ оприлюднило відео, як «слуга» Кузьміних бере хабар. Кузьміних підозрюють в отриманні грошей за сприяння в укладенні контрактів між приватними компаніями і лікарнею у Житомирській області.

2 лютого Кузьміних попросився тимчасово вийти з фракції «Слуга народу».

Нагадаємо, 31 січня генпрокурорка підписала підозру нардепу Кузьміних.

До слова, «Слуги» скликають позачергове засідання Ради через Трухіна і не тільки.

Зазначимо, 2 лютого нардепа Трухіна виключили зі «Слуги народу».

Днями журналісти оприлюднили відео з місця ДТП за участю нардепа «Слуги народу» Олександра Трухіна, яке сталося ще пів року тому. Так, нардеп після аварії звертається до поліцейського зі словами «Давай я тихенько в ліс піду», а потім обіцяє «поговорити» з очільником МВС Денисом Монастирським. Нардеп також звертався до правоохоронця та обіцяв «знайтися» потім та «віддячити».

Напередодні Трухін вперше прокоментував скандальне відео про аварію з його участю.

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