«Слуга народу» поскаржився, що Богдан викликав нардепів «на килим»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Голова Офісу президента Андрій Богдан Фото: Главком

На зустрічі із Богданом також були присутні Олександр Корнієнко, Дмитро Разумков та Давид Арахамія

Народний депутат від «Слуги народу» Антон Поляков розповів, що його викликав «на килим» голова Офісу президента Андрій Богдан у зв’язку з тим, що він не голосував за деякі законопроекти.

Про це повідомляє LB.ua.

«Мене особисто Богдан викликав до кабінету. Я це питання підіймав на фракції, говорив про це президенту: чому керівник Офісу президента може «викликати» у лапках?», — сказав він.

Парламентар зазначив, що на цій зустрічі були присутні новообраний глава партії «Слуга народу» Олександр Корнієнко, спікер Ради Дмитро Разумков та глава фракції «Слуга народу» Давид Арахамія.

«Вони дружно запитували мене, чому я голосував проти ДФР (Департамент фінрозслідувань — ред.), проти законів щодо ФОПів, кешбеку», — сказав Поляков.

Він уточнив, що роз’яснив свою позицію на цій зустрічі. Також він додав, що інших депутатів також викликали до Богдана.

Арахамія підтвердив журналістам факт такої зустрічі, він пояснив, що це був не допит, а Полякова покликали, аби він прояснив свою позицію.

«Ви знаєте, у нас є законопроєкти, які були передані як невідкладні, щодо них були рішення фракції. Пан Поляков ці рішення фракції ігнорує. Хотілось дізнатися, чому він ігнорує, чи є в нього власна позиція або він ангажований іншими групами впливу. Він пояснив, що у нього є позиція», — сказав голова правлячої фракції.

Раніше повідомлялося, що у Верховній Раді почали збір підписів за відставку генерального прокурора Руслана Рябошапки.

Також Поляков розповів, що запитав у президента Володимира Зеленського, коли голова парламенту видасть йому підписні листи, аби оголосити недовіру Рябошапці і змінити його на іншого генпрокурора.

Нардеп від «Слуги народу» Антон Поляков заявив, що його планували виключити з фракції за збір підписів проти генпрокурора Руслана Рябошапки