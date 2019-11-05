«Слуга народу» розповів, як його мало не виключили з фракції через Рябошапку



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«Пару тижнів тому мене хотіли видалити з фракції», - зізнався Поляков

«Проблема була в тому, що я під куполом в телефоні нікого не послав, повій не замовляв і з Рябошапкою не листувався», - розповів Поляков

Нардеп від «Слуги народу» Антон Поляков заявив, що його планували виключити з фракції за збір підписів проти генпрокурора Руслана Рябошапки.

Про це він повідомив 5 листопада у своєму телеграм-каналі.

«Пару тижнів тому мене хотіли видалити з фракції. Тільки проблема була в тому, що я під куполом в телефоні нікого не послав, повій не замовляв і з Рябошапкою не листувався, а навпаки почав підписи проти нього збирати. А комусь це не подобається. Комусь більше подобається, коли Рябошапка зі Стерненком разом ходять на конференцію Transparency International Ukraine, присвячену боротьбі з корупцією», - написав Поляков.

Депутат нагадав, що незабаром в Києві відбудеться з'їзд партії «Слуга народу».

Раніше повідомлялося, що у Верховній Раді почали збір підписів за відставку генерального прокурора Руслана Рябошапки.

Раніше Поляков розповів, що запитав у президента Володимира Зеленського, коли голова парламенту видасть йому підписні листи, аби оголосити недовіру Рябошапці і змінити його на іншого генпрокурора.

Нагадаємо, український пранкер, відомий під ніком Джокер, деякий час листувався з нардепом від «Слуги народу» Богданом Яременком під виглядом генпрокурора Руслана Рябошапки та змусив його вибачитися за сексскандал, в який він потрапив напередодні.