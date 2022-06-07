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    Політика

    «Слуга народу» пояснила, чому під час війни держава має фінансувати партії

    Норму щодо скасування держфінансування парламентських партій відхилили на комітеті - «Слуга народу» пояснила, чому під час війни держава має фінансувати партії
    Норму щодо скасування держфінансування парламентських партій відхилили на комітеті
    фото: Facebook Забуранної

    Депутатка Забуранна: Ми віримо в перемогу та відповідні репарації, західну фінансову допомогу

    Голова підкомітету з питань видатків державного бюджету та керівник Київської міської організації «слуг» Леся Забуранна переконана, що держава повинна фінансувати парламентські партії, аби уникнути корупційних ризиків. Про це йдеться у статті «Главкому» «Депутати провалили тест на волонтерство».

    Депутатка висловила задоволена тим, що на бюджетному комітеті вдалося збити норму про припинення держфінансування партій.

    «Коли ти розумієш, що у тебе є кошти, аби фінансувати оренду приміщень, оплачувати роботу юристів, ти не шукаєш кошти у спонсорів і не заганяєш себе у додаткову залежність. Уряд мав таку пропозицію, але, слава Богу, здоровий глузд переміг і ми цю норму відхилили на комітеті», – сказала депутатка.

    Забуранна також має своє бачення щодо того, з яких джерел брати кошти на фінансування парламентських партій.

    «Ми віримо в перемогу та відповідні репарації, західну фінансову допомогу, тож це все колись буде профінансовано. І це стимулює людей до роботи. Наприклад, ми в міській організації зменшили заробітні плати, але не звільнили жодну людину. Коли фінансування відновиться, ми знайдемо механізм, як це все вирівняти», – сказала вона.

    Як відомо, парламентські партії мали отримати цього року рекордну суму за всі роки існування цієї норми (вона була запроваджена ще за минулої каденції Ради) – майже 886 млн грн. Чим більша фракція партії – тим більше грошей вона отримує.

    Нагадаємо, минулого тижня парламент ухвалив законопроєкт №7413 щодо внесення змін до держбюджету. Депутати проголосували за те, аби збільшити видатки майже на 300 млрд грн, з яких левова частина призначається на безпеку та оборону, а також виділяються додаткові кошти на програму «єПідтримка».

    В уряді одним з джерел для цих додаткових видатків вважали можливе скасування держфінансування парламентських партій. Його можна було б «урізати» до кінця року. Перший квартал вже був профінансований, а от починаючи з другого, як пропонувалося в проєкті про зміни до держбюджету, фінансування зупинялося.

    Задля збільшення фінансування Збройних сил України депутатам пропонувалось скоротити бюджетні видатки на політичні партії в розмірі 601,5 млн грн. Однак цю норму більшість депутатів «Слуги народу» в бюджетному комітеті не підтримала, залишивши державне фінансування політичних партій. На засіданні бюджетного комітету 30 травня цей пункт з проголосованого в результаті тексту зник, його просто прибрали.

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    Теги: Верховна Рада бюджет війна партії Україна партія Слуга народу
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    «Слуга народу» пояснила, чому під час війни держава має фінансувати партії