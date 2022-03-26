Україна заборонить всі проросійські партії. Законопроєкт вже готовий

В Україні не буде місця партіям, які виправдовують або публічно заперечують збройну агресію проти України, анексію території України державою-агресором

Парламентарі пропонують змінити юрисдикцію оскарження рішення заборони партій, закріпивши розгляд справ за Верховним судом України

Група народних депутатів пропонує внести зміни до деяких законодавчих актів України щодо заборони (розпуску, примусової ліквідації) політичних партій. Відповідний законопроєкт зареєстровано у Раді 17 березня, передає «Главком».

Автори законопроєкту ініціюють розширення підстав для заборони та ліквідації політичних сил. Зокрема , під заборону потраплять партій, якщо їх програмні цілі або дії спрямовані на популяризацію або пропаганду органів держави-агресора (держави-окупанта), її посадових осіб, осіб та організацій, що контролюються державою-агресором.

Також в Україні не буде місця партіям, які виправдовують або публічно заперечують збройну агресію проти України, анексію території України державою-агресором та порушення територіальної цілісності, суверенітету України.

Крім цього, обранці виступають за те, щоб оскарження рішення про заборону партій, розглядав не Окружний адміністративний суд Києва, як це зараз, а Верховний суд України.

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«Запропоновані зміни підсилюють правову позицію держави у потенційних судових позовах проти політичних партій, що порушують інформаційну безпеку України та поширюють пропаганду держави-агресора. А також надають додаткові інструменти захисту конституційного ладу та прав і свобод людини на рівні Закону, реалізують положення Конституції України та вкладаються в рамки Доктрини інформаційної безпеки України», – сказано у пояснювальній записці до проєкту рішення.

Як відомо, в Україні триває 31-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 19 березня ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони (РНБО) про припинення діяльності низки політичних партій. До списку потрапили «Опозиційна платформа - За життя», «Опозиційний блок», «Партія Шарія» та інші. Про це повідомляється на сайті президента.

Згідно з указом, діяльність цих партій припиняється на час воєнного стану з урахуванням прямої військової агресії з боку Росії. При цьому в документі вказується, що за цими партіями помічена антиукраїнська діяльність, пропаганда війни, сепаратизм, колабораціонізм і так далі.

Повний список виглядає наступним чином:

«Опозиційна платформа - За життя»

«Опозиційний блок»

«Партія Шарія»

«Держава»

«Ліва опозиція»

«Прогресивна соціалістична партія України»

«Соціалістична партія України»

«Соціалісти»

«Наші»

«Блок Володимира Сальдо»

Додамо, що у січні 2015 року Верховна Рада визнала Росію державою-агресором. Окрім того, депутати звернулись до міжнародних організацій із закликом визнати угруповання «ЛНР» і «ДНР» терористичними організаціями.