Парламентські партії під час війни опинилися на голодному пайку

Норма про державне фінансування партій чинна, але вона не працює

Причина затримок виплат державного фінансування партій – бюджет порожній

У державному бюджеті немає коштів для фінансування парламентських партій. Виплати затримуються уже декілька місяців. Про це повідомив аналітик з партійних фінансів руху «Чесно» Ігор Фещенко, йдеться у статті «Главкому» «Депутати провалили тест на волонтерство».

Як зазначив аналітик, зараз причина затримок виплат парламентським партіям у тому, що бюджет порожній, хоча сама норма щодо держфінансування лишається чинною.

«Ці виплати затримували раніше до середини кварталу, але ніколи не було, аби їх сплачували наприкінці кварталу. Зараз вже пішов третій місяць кварталу і коштів нема», – зазначив Фещенко.

Аналітик наголосив, що зараз склалася така ситуація, що партії не готові повністю відмовитися від держфінансування, однак на це в бюджеті немає грошей.

«Тобто норма діє, але вона не виконується. Наразі половина нашого бюджету наповнюється зовнішніми грантами і запозиченнями і перед державою став виклик – потрібно витрачати десь на третину більше, ніж передбачено бюджетом», – сказав він.

Як відомо, парламентські партії мали отримати цього року рекордну суму за всі роки існування цієї норми (вона була запроваджена ще за минулої каденції Ради) – майже 886 млн грн. Чим більша фракція партії – тим більше грошей вона отримує.

Нагадаємо, минулого тижня парламент ухвалив законопроєкт №7413 щодо внесення змін до держбюджету. Депутати проголосували за те, аби збільшити видатки майже на 300 млрд грн, з яких левова частина призначається на безпеку та оборону, а також виділяються додаткові кошти на програму «єПідтримка».

В уряді одним з джерел для цих додаткових видатків вважали можливе скасування держфінансування парламентських партій. Його можна було б «урізати» до кінця року. Перший квартал вже був профінансований, а от починаючи з другого, як пропонувалося в проєкті про зміни до держбюджету, фінансування зупинялося.

Задля збільшення фінансування Збройних сил України депутатам пропонувалось скоротити бюджетні видатки на політичні партії в розмірі 601,5 млн грн. Однак цю норму більшість депутатів «Слуги народу» в бюджетному комітеті не підтримала, залишивши державне фінансування політичних партій. На засіданні бюджетного комітету 30 травня цей пункт з проголосованого в результаті тексту зник, його просто прибрали.

Читайте також: