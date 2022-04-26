Рада може люструвати членів ОПЗЖ і партії Шарія

Законопроєкт передбачає заборону протягом 10 років займати посаду в органах влади членам партій, дію яких призупинила Рада нацбезпеки і оборони

Група народних депутатів 26 квітня зареєструвала законопроєкт щодо очищення влади від засновників та членів антиукраїнських політичних партій. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на текст проєкту закону.

«Аби не допустити повернення московської агентури в рамках інших політичних структур, пропонуємо впровадити для них заборону обіймати посади, щодо яких здійснюється очищення влади (люстрація) протягом десяти років. Для цього слід впровадити насамперед зміни до Закону України «Про очищення влади» та Виборчого кодексу України. Це включає заборону займати посади в державних органах та структурах місцевого самоврядування, а також бути кандидатами на посади місцевих депутатів та народних депутатів України, президента України», – сказано у пояснювальній записці до законопроєкту.

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Нардепи пропонують застосовувати люстрацію до засновників та членів 11 політичних партій: ОПЗЖ, Опозиційного блоку, Партії Шарія, «Держави», «Лівої опозиції», Прогресивної соціалістичної партії України, Соціалістичної партії, партій «Соціалісти», «Наші», Блоку Володимира Сальдо і «Союзу лівих сил». На час воєнного стану їхнє функціонування припинив президент Володимир Зеленський, ввівши в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України «Щодо призупинення діяльності окремих політичних партій».

Окрім цього, парламентарі до цього списку додали Партію регіонів, Соціал-демократичну партію України (об’єднану) і Комуністичну партію України.

Наразі вказаний законопроєкт направлено на розгляд парламентського комітету.

Нагадаємо, що на початку квітня парламентарі ухвалили у першому читанні законопроєкт про заборону партій, програмні цілі або дії яких спрямовані на популяризацію чи пропаганду органів держави-агресора/окупанта, осіб та організацій, що контролюються державою-агресором.

Потрапляють під заборону політсили, що виправдовують або публічно заперечують збройну агресію проти України, анексію території України державою-агресором та порушення територіальної цілісності та суверенітету. На законодавчому рівні пропонується заборонити співпрацю українських партій з російськими громадськими організаціями та політсилами, що несуть загрозу національній безпеці.

Окремо нардепи провели норму, відповідно до якої справи про заборону партій розглядатиме Верховний суд, а не одіозний Окружний адмінсуд Києва (ОАСК). Також на час воєнного стану ці справи у першій інстанції потраплятимуть до львівського апеляційного адмінсуду.