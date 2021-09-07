«Слуга народу» ще думає над кадровими змінами в уряді

Партія склала внутрішній рейтинг міністрів

Партія «Слуга народу» остаточно ще не визначилася щодо кадрових змін у Кабінеті міністрів. Відставки та нові призначення міністрів ще обговорюють в партії. Про це на брифінгу за результатами засідання політради «Слуга народу» заявив голова фракції Давид Арахамія.

«У нас буде аналіз. За літо ми провели внутрішній рейтинг міністрів, усіх членів Кабінету Міністрів. Ми спитали усіх депутатів. Кожен депутат міг віддати один голос за міністра. Зібрали такий рейтинг. Подивилися на лідерів. Подивилися на аутсайдерів. З аутсайдерами треба говорити щодо того: чи зможуть вони виправитися, встигнуть або ні. Лідерів навпаки треба підтримувати, щоб вони рухалися вперед», – заявив він.

Арахамія підкреслив, що наразі «Слуга народу» остаточно не визначилися щодо кадрових змін в уряді.

«Сьогодні ми назвемо будь-яке прізвище, а вже завтра його перестануть слухати в міністерстві. Я говорю, як воно є. Ми, по суті, можемо зупинити роботу міністерства на два-три тижні. Навіщо це робити? Це не в інтересах громадян України. Це не тому, що ми хочемо зберігати інтригу чи щось вам не говорити. А просто, бо це заважає державному управлінню, такі передчасні заяви. Ми вже жалкуємо, що про це розповіли вам на початку літа. Тримаймо інтригу хоч за пару днів», – додав він.

Раніше народний депутат від «Слуги народу» Олександр Качура розповів, чого чекати в новому політичному сезоні.

«З приводу ідеї відставки всього уряду, можу сказати, навіть немає таких розмов. Шмигаль на сьогодні знаходиться на своєму місці. Ті, хто розганяє ці чутки, робить це через незнання або цілеспрямовано. Аналогічно про Разумкова, це не відповідає дійсності – це робиться, щоб внести розбрат між членами команди. А кадрові ротації точно будуть по окремим міністрам, шортлист вже є, але це буде некоректно озвучувати прізвища. Ті прізвища, що ви озвучували, не є фінальною версією. Ротації до кінця вересня точно будуть, але це може не збігатися з тим, що зараз є в публічному просторі. Кандидатури ще обговорюються, але конкретного рішення ще немає ні по кому, ніхто не приймав», – сказав Качура.

Нагадаємо, «Слуга народу» не розглядає питання відставки голови Верховної Ради Дмитра Разумкова.

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