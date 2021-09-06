Арахамія спростував чутки про можливу відставку Разумкова

«Слуга народу» не планує змінювати спікера Верховної Ради

Партія «Слуга народу» не розглядає питання відставки голови Верховної Ради Дмитра Разумкова. Про це на брифінгу за результатами засідання політради «СН» заявив Давид Арахамія, передає видання «Лівий берег».

«В телеграм каналах є інформація, що у мене є американське громадянство. Ви ж усі читали... Так само я ставлюся до інформації щодо Разумкова (про його можливу відставку, – ред.). Немає у нас ні подань, ні обговорень у фракції. Є телеграм-канали, які можуть закинути порядок денний, а ми починаємо це обговорювати та коментувати», – заявив він.

Арахамія наголосив, що Разумков делегований на крісло спікера від фракції «Слуга народу».

«Він наш делегат. Коли у нас будуть непорозуміння, ми вийдемо та скажемо, що у нас є непорозуміння. Будемо змінювати спікера. Зараз такої інформації немає. У нас нормальні робочі стосунки», – заявив політик.

До слова, Дмитро Разумков не підтримує ідею речника української делегації у Тристоронній контактній групі Олексія Арестовича, який пропонує перейменувати Україну на Русь-Україну.

Нагадаємо, у «Слузі народу» розповіли деталі відставок в уряді у вересні.

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