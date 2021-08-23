Єрмак відчуває себе президентом України?

Чи не бачите ви порушення протоколу ось у цьому фото?

Офіс президента та МЗС ще вчора дорікали Кличку за порушення протоколу у аеропорту «Бориспіль»...

«Кримська платформа» – прекрасна ініціатива нинішньої влади. Багато VIP-гостей, президенти країн, міністри. Але все це можна зіпсувати одним протокольним фото.

Даремно ми насміхалися над амбіціями завканцелярією Офісу президента Андрія Єрмака і називали його віце-президентом.

Бо судячи із фото, він відчуває себе президентом України.

І запитання до Офісу президента та МЗС: Вчора ви дорікали Кличку за порушення протоколу у аеропорту «Бориспіль».

Чи не бачите ви порушення протоколу ось у цьому фото?

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Джерело: блог Сергія Руденка

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