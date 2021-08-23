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    Думки вголос

    Єрмак відчуває себе президентом України?

    Чи не бачите ви порушення протоколу ось у цьому фото? - Єрмак відчуває себе президентом України?
    Чи не бачите ви порушення протоколу ось у цьому фото?

    Офіс президента та МЗС ще вчора дорікали Кличку за порушення протоколу у аеропорту «Бориспіль»...

    «Кримська платформа» – прекрасна ініціатива нинішньої влади. Багато VIP-гостей, президенти країн, міністри. Але все це можна зіпсувати одним протокольним фото.

    Даремно ми насміхалися над амбіціями завканцелярією Офісу президента Андрія Єрмака і називали його віце-президентом.

    Бо судячи із фото, він відчуває себе президентом України.

    І запитання до Офісу президента та МЗС: Вчора ви дорікали Кличку за порушення протоколу у аеропорту «Бориспіль».

    Чи не бачите ви порушення протоколу ось у цьому фото?

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    Джерело: блог Сергія Руденка

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: МЗС Крим Андрій Єрмак Офіс президента
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    Єрмак відчуває себе президентом України?