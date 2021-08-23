Єрмак відчуває себе президентом України?
Офіс президента та МЗС ще вчора дорікали Кличку за порушення протоколу у аеропорту «Бориспіль»...
«Кримська платформа» – прекрасна ініціатива нинішньої влади. Багато VIP-гостей, президенти країн, міністри. Але все це можна зіпсувати одним протокольним фото.
Даремно ми насміхалися над амбіціями завканцелярією Офісу президента Андрія Єрмака і називали його віце-президентом.
Бо судячи із фото, він відчуває себе президентом України.
І запитання до Офісу президента та МЗС: Вчора ви дорікали Кличку за порушення протоколу у аеропорту «Бориспіль».
Чи не бачите ви порушення протоколу ось у цьому фото?
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Джерело: блог Сергія Руденка