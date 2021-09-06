У «Слузі народу» розповіли деталі відставок в уряді у вересні

У «Слузі народу» кажуть, що Шмигалем задоволені, але підуть деякі міністри

У вівторок, 7 вересня, стартує VI сесія Верховної Ради шостого скликання. Депутатам належить прийняти бюджет на наступний рік, а також проголосувати в другому читанні за низку важливих законопроєктів. Але головною інтригою нового політичного сезону стануть кадрові ротації, пише УНН.

А саме, чи відбудеться повна відставка Кабміну або кілька міністрів позбудуться своїх позицій.

Також чи відбудеться остаточний розрив між президентом і спікером ВР Дмитром Разумковим, якого в ЗМІ відправляють у відставку вже кілька місяців. Народний депутат від «Слуги народу» Олександр Качура, чого насправді чекати в новому політичному сезоні.

«З приводу ідеї відставки всього уряду, можу сказати, навіть немає таких розмов. Шмигаль на сьогодні знаходиться на своєму місці. Ті, хто розганяє ці чутки, робить це через незнання або цілеспрямовано. Аналогічно про Разумкова, це не відповідає дійсності – це робиться, щоб внести розбрат між членами команди. А кадрові ротації точно будуть по окремим міністрам, шортлист вже є, але це буде некоректно озвучувати прізвища. Ті прізвища, що ви озвучували, не є фінальною версією. Ротації до кінця вересня точно будуть, але це може не збігатися з тим, що зараз є в публічному просторі. Кандидатури ще обговорюються, але конкретного рішення ще немає ні по кому, ніхто не приймав», – розповів Качура.

За словами нардепа, зараз фракція повинна взяти активну участь в аналізі роботи всіх міністрів, і дати оцінку їхній роботі.

«По кожному міністру повинен бути серйозний аналіз, що він за цей час зробив. Тому що є міністри, які вже по два роки знаходяться на своїй посаді і потрібно провести аудит їх роботи. Тому що я, наприклад, стежу за Мін'юстом, і до кінця не можу сказати повну картину їх роботи, як і по міністерству соцполітики», – говорить Качура.

Про кадрові рішення також заявляли голова Верховної Ради Дмитро Разумков і глава фракції «Слуга народу» Давид Арахамія.

Однак обидва відмовилися називати прізвища тих, кого це торкнеться.

Нагадаємо, заступниця голови фракції «Слуга народу» Євгенія Кравчук заявила, що більш конкретна інформація про можливі кадрові ротації в Кабміні з’явиться після початку чергової сесії Верховної Ради.

Також ЗМІ назвали міністрів, які можуть втратити посади цієї осені. Поінформовані джерела повідомили, що своїх посад цієї осені можуть позбутися від трьох до п'яти членів Кабміну.

Нагадаємо, Разумков прогнозує на осінь кадрові зміни в уряді.

Також президент Зеленський казав, що готує відставки в уряді.