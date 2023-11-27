«Слуг народу» обурили заяви Безуглої, її можуть виключити з фракції

Мар'яна Безугла зробила провокативний допис, в якому заявила, що Залужний – жива людина, з якої роблять ідола, щоб потім просто використати

«Бачення Безуглої не збігається з позицією президентської партії»

Народні депутати від «Слуги народу» обурені заявами своїй однопартійки Марʼяни Безуглої про те, що військове керівництво України «має піти», адже головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний нібито «не зміг надати план задуму на 2024». Про це повідомила заступниця голови фракції партії «Слуга народу» Галина Янченко, передає NV.

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Янченко зазначило, що цілком імовірно, що наступне засідання фракції буде присвячено воєнним питанням. На засіданні також можуть обговорити й публічні дописи Безуглої. При цьому поки не відомо, коли саме депутати зберуться на засіданні. А реакція «слуг» з приводу заяв Безуглої буде зрозуміла за результатами зібрання, якщо це питання на ньому все-таки будуть обговорювати.

Нардепка зазначила, що «недоречні» пости Безуглої викликали хвилю обурення серед депутатів фракції. Їх активно обговорюють у внутрішніх комунікаціях. А бачення Безуглої не збігається з позицією президентської партії. Вона додала, що практично кожен депутат фракції так чи інакше докладає зусилля до того, аби пришвидшити перемогу: хтось безпосередньо, перебуваючи на фронті, хтось проводячи активну дипломатичну роботу зі збільшення військової підтримки, а хтось збирає донати і сам жертвує кошти.

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Заступниця керівника фракції зауважила, що не час критикувати ЗСУ, коли Україна бореться з цинічним та жорстоким ворогом.

За інформацією NV, деякі нардепи запропонували розглянути можливість виключення Безуглої з фракції.

Нагадаємо, нещодавно депутатка від «Слуги народу» Мар'яна Безугла зробила провокативний допис, в якому заявила, що Залужний – жива людина, з якої роблять ідола, щоб потім просто використати. Потім вона знову дорікнула головнокомандувачу ЗСУ – цього разу через зустрічі з відомою волонтеркою Даною Яровою, з якою нардепка до цього скандалила.