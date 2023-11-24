«Слуга» Безугла винесла на обговорення питання щодо служби в армії одного з членів сім’ї

Мар’яна Безугла: «Скоріше це і про те, щоб вклад в службу був чесний для всіх, якщо один/одна служить»

Заступниця голови Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, народна депутатка від «Слуги народу» Мар’яна Безугла винесла на обговорення питання стосовно вкладу родини в захист України. На думку нардепки, бодай один член родини має обов’язково бути на фронті. Про це Безугла написала у Facebook.

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«Що думаєте? Скоріше це і про те, щоб вклад в службу був чесний для всіх, якщо один / одна служить, то… Але добровільно, звісно, хто хоче. В той же час – як щодо вкладу кожної сімʼї? Це міркування, висновків зараз не роблю», – зазначила депутат.

Далі вона навела наступні роздуми фейсбук-користувачів:

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«Чому тоді не мобілізують жінок на рівні з чоловіками?»

«Суспільство ще живе патріархальними стереотипами»

«Я підтримую за однієї умови, якщо з родини вже є воюючі чоловіки, то від жінок відстьобуються, і навпаки, воює жінка, то чоловіка не чіпають. З родини хтось один має воювати, а хтось вдома лишатися…».

Нагадаємо, раніше Безугла заявила, що виступала проти колишнього голови Служби безпеки України Івана Баканова та ексміністра оборони Олексія Резнікова до моменту поки їх не було звільнено з посад. Так, нардепка натякнула, що наступний у черзі на звільнення може бути головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.