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«Слуга» Безугла винесла на обговорення питання щодо служби в армії одного з членів сім’ї

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
«Слуга» Безугла винесла на обговорення питання щодо служби в армії одного з членів сім’ї
Безугла повідомила, що депутати готують до реєстрації великий законопроект щодо мобілізації
фото: Мар’яна Безугла/facebook

Мар’яна Безугла: «Скоріше це і про те, щоб вклад в службу був чесний для всіх, якщо один/одна служить» 

Заступниця голови Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, народна депутатка від «Слуги народу» Мар’яна Безугла винесла на обговорення питання стосовно вкладу родини в захист України. На думку нардепки, бодай один член родини має обов’язково бути на фронті. Про це Безугла написала у Facebook.

«Що думаєте? Скоріше це і про те, щоб вклад в службу був чесний для всіх, якщо один / одна служить, то… Але добровільно, звісно, хто хоче. В той же час – як щодо вкладу кожної сімʼї? Це міркування, висновків зараз не роблю», – зазначила депутат.

Далі вона навела наступні роздуми фейсбук-користувачів:

  • «Чому тоді не мобілізують жінок на рівні з чоловіками?»
  • «Суспільство ще живе патріархальними стереотипами»
  • «Я підтримую за однієї умови, якщо з родини вже є воюючі чоловіки, то від жінок відстьобуються, і навпаки, воює жінка, то чоловіка не чіпають. З родини хтось один має воювати, а хтось вдома лишатися…».
«Слуга» Безугла винесла на обговорення питання щодо служби в армії одного з членів сім’ї фото 1

Нагадаємо, раніше  Безугла заявила, що виступала проти колишнього голови Служби безпеки України Івана Баканова та ексміністра оборони Олексія Резнікова до моменту поки їх не було звільнено з посад. Так, нардепка натякнула, що наступний у черзі на звільнення може бути головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. 

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Теги: війна мобілізація Мар’яна Безугла депутат

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