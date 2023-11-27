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Військові відреагували на заяви Безуглої та вимагають реакції СБУ

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Військові відреагували на заяви Безуглої та вимагають реакції СБУ
Від СБУ вимагають розслідувати справу Безуглої на предмет розголошення державної таємниці
фото: Мар'яна Безугла/Facebook

За словами Гудименка, Безугла вчиняє злочин, передбачений ст. 259 Кримінального Кодексу «Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян»

Заступниця голови Комітету Ради з питань національної безпеки, депутатка від «Слуги народу» Мар’яна Безугла неодноразово робила провокативні дописи на адресу головнокомандувача ЗСУ Залужного та навіть вимагає його відставки. На це відреагували екскомандир полку «Азов» Максим Жорін та голова Українського об’єднання «Мрія», ветеран Юрій Гудименко.

Жорін підкреслив, що для України було б краще, якби «неадекватні люди не пхали свій ніс в справи мобілізації, війни та військових».

Військові відреагували на заяви Безуглої та вимагають реакції СБУ фото 1

«Окремі депутати, які не мають та ніколи не мали жодного стосунку до війська, щобільше – ганьблять своїми діями всю країну – ходять у формі чи в мілітарі. Або ж обговорюють події на фронті, військові рішення, продукують якісь ідіотські ініціативи. Всім було б набагато краще, якби дурні, некомпетентні й неадекватні люди не пхали свій ніс в справи мобілізації, війни та військових», – заявив військовий.

Гудименко у своєму дописі звернувся до СБУ з вимогою розслідувати справу Безуглої на предмет розголошення державної таємниці.

«Якщо Мар’яна Безугла знає сенс того, що говорить, то вона вчиняє злочин, передбачений ч. 1 ст. 328 Кримінального Кодексу «Розголошення відомостей, що становлять державну таємницю, особою, якій ці відомості були довірені або стали відомі у зв'язку з виконанням службових обов'язків», – зазначив ветеран.

За словами Гудименка, якщо Безугла не знає, що говорить, але говорить, то вона вчиняє злочин, передбачений ст. 259 Кримінального Кодексу «Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян».

Військові відреагували на заяви Безуглої та вимагають реакції СБУ фото 2

«Прошу Службу безпеки України вважати це офіційною заявою про злочин», – підкреслив він та згодом опублікував фото документа.

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Юрій Гудименко додав, що в Україні терміново треба додати статтю в Кримінальному Кодексі «про злочинний довбо**изм в особливо великих розмірах».  

До слова, нардеп від фракції «Слуга народу», представник президента у Верховній Раді, член Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський прокоментував заяву колеги Мар'яни Безуглої.

Нагадаємо, нещодавно депутатка від «Слуги народу» Мар'яна Безугла зробила провокативний допис, в якому заявила, що Залужний – жива людина, з якої роблять ідола, щоб потім просто використати. Потім вона знову дорікнула головнокомандувачу ЗСУ  – цього разу через зустрічі з відомою волонтеркою Даною Яровою, з якою нардепка до цього скандалила.

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Теги: ветеран військові Мар’яна Безугла Юрій Гудименко

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