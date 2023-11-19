Безугла розкритикувала Залужного і обурила військових та мережу

Депутатка запевнила, що не мовчатиме про проблеми у війську

Нардепка від «Слуги народу» Мар'яна Безугла на своїй сторінці у Facebook зробила черговий провокативний допис. Вона, зокрема, заявила, що Залужний – жива людина, з якої роблять ідола, щоб потім просто використати.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Бачу, як це розвивається з кожним днем. Не буду мовчати і про це. І так, Головком міг би не мовчати теж щодо цього, але, на жаль, бачу, що він дає можливість цьому відбуватися, витрачаючи години на нетворкінг, зустрічі з цивільними й автографи. Для чого? За ці години можна спланувати перевірку медзабезпечення чи перевірити якість курсу підготовки. Або ж дописати дисертацію? Або ж зʼїздити в ТЦК СП і на власні очі побачити і перевірити! Чи просто далі будемо всіх мобілізувати без того, щоб людина знала, куди, як і де?», – заявила нардепка.

Безугла також запевнила, що не мовчатиме про проблеми у війську.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Кожного дня буду писати про невирішені проблеми в силах оборони, пропонувати рішення і звітувати про зроблене. І прошу всіх притомних експертів, в яких накопичилось та які бачать, що і як відбувається, не бути байдужими, звертатись», – написала «Слуга народу».

Критика Залужного та позиція Мар’яни Безуглої обурила військових та користувачів мережі. Депутатці насипали гнівних коментарів.

Зокрема, на допис відреагував український військовослужбовець, блогер, журналіст, полковник Збройних сил України Анатолій Штефан «Штірліц».

«Тобто Залужний це просто людина. А Зеленський ні?»; «Мар’яно, не ваш рівень Залужний і не лізьте до нього. Бо може бути вам дуже боляче»; «Ну ви і провокатор, Мар'яно. Вам мокши аплодують стоячи», – пишуть у коментарях.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нагадаємо, нардепка від «Слуги народу» Мар'яна Безугла закликає запровадити «сухий закон» серед військового керівництва в умовах військового стану.

Раніше Безугла розказала, як хотіла врятувати Залужного.

Також депутатка опублікувала дивне опитування та розбурхала мережу.