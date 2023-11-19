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Безугла розкритикувала Залужного і обурила військових та мережу

Надія Карбунар
glavcom.ua
Безугла розкритикувала Залужного і обурила військових та мережу
Безугла заявила, що Залужний, замість роздавати автографи, міг би перевірити ТЦК
фото з відкритих джерел

Депутатка запевнила, що не мовчатиме про проблеми у війську

Нардепка від «Слуги народу» Мар'яна Безугла на своїй сторінці у Facebook зробила черговий провокативний допис. Вона, зокрема, заявила, що Залужний – жива людина, з якої роблять ідола, щоб потім просто використати.

«Бачу, як це розвивається з кожним днем. Не буду мовчати і про це. І так, Головком міг би не мовчати теж щодо цього, але, на жаль, бачу, що він дає можливість цьому відбуватися, витрачаючи години на нетворкінг, зустрічі з цивільними й автографи. Для чого? За ці години можна спланувати перевірку медзабезпечення чи перевірити якість курсу підготовки. Або ж дописати дисертацію? Або ж зʼїздити в ТЦК СП і на власні очі побачити і перевірити! Чи просто далі будемо всіх мобілізувати без того, щоб людина знала, куди, як і де?», – заявила нардепка.

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Безугла також запевнила, що не мовчатиме про проблеми у війську.

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«Кожного дня буду писати про невирішені проблеми в силах оборони, пропонувати рішення і звітувати про зроблене. І прошу всіх притомних експертів, в яких накопичилось та які бачать, що і як відбувається, не бути байдужими, звертатись», – написала «Слуга народу».

Критика Залужного та позиція Мар’яни Безуглої обурила військових та користувачів мережі. Депутатці насипали гнівних коментарів.

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Зокрема, на допис відреагував український військовослужбовець, блогер, журналіст, полковник Збройних сил України Анатолій Штефан «Штірліц».

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«Тобто Залужний це просто людина. А Зеленський ні?»; «Мар’яно, не ваш рівень Залужний і не лізьте до нього. Бо може бути вам дуже боляче»; «Ну ви і провокатор, Мар'яно. Вам мокши аплодують стоячи», – пишуть у коментарях.

Нагадаємо, нардепка від «Слуги народу» Мар'яна Безугла закликає запровадити «сухий закон» серед військового керівництва в умовах військового стану.

Раніше Безугла розказала, як хотіла врятувати Залужного.

Також депутатка опублікувала дивне опитування та розбурхала мережу.

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